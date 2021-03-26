台中賞螢地點公開　火金姑螢光之旅

我是廣告 請繼續往下閱讀

另外，賞花勝地新社也是個賞螢的好去處。新社多家休閒農場，用心保留原始森林生態，營造出適合螢火蟲生長的環境。每到夏初，在完全沒有光害的林間，時常可以驚喜發現一閃一閃的螢光小精靈在身邊飛舞。

中市觀光旅遊局邀請大家來台中來場螢光饗宴、認識螢火蟲的生態，創造出最美的初夏回憶。