台中賞螢地點公開 火金姑螢光之旅
記者柳榮俊/台中報導
2021-03-26 15:55:41
台中山線空氣清新、水源土壤純淨，孕育出生機盎然的螢火蟲生態。每到春末夏初的夜晚，河堤邊、草叢裡一股掩藏不住的能量蠢蠢欲動，成千上百點點綠光陸續現身，宛若地上銀河般，美不勝收。台中市政府觀光旅遊局整理台中賞螢地點，民眾清明連假時與親朋好友一同來欣賞璀璨動人的螢光美景，體驗螢火蟲在黑暗中閃爍的感動。
觀光旅遊局長林筱淇表示，素有臺灣中部最美森林稱譽的「東勢林場」依山傍水，得天獨厚的地理環境，使其擁有豐富的動植物生態，區內除了杉木林、相思林等林相豐富外，一年四季更有觀賞不盡的花花世界，隨著櫻花季的結束，緊接而來的油桐花季節也即將展開，雪白的油桐花，隨風飄落，景緻動人。每年四、五月也是賞螢的好時機，林場共有9種螢火蟲，其中以黑翅螢為主，高峰期可達2、30萬隻，天色一暗，山城中的螢火蟲翩翩飛舞，相當壯觀；而緊接著黑翅螢之後，還有山窗螢、臺灣窗螢和擬蚊螢等輪番登場。 她提到，和平區的八仙山森林遊樂區，森林蒼翠、環境清幽，鮮少人為干擾，加上佳保溪、十文溪保有潔淨清澈的水質，也營造出螢火蟲最佳的棲息地。曾為三大林場之一的八仙山，森林豐富，擁有多條步道，如天籟步道、竹林步道、松林步道等，步道景觀多變，有著壯麗的峽谷奇石，也有著姿態優雅的五葉松，每一處都有著令人驚呼的美景。其中天籟步道，更是體驗無障礙森林旅遊最佳選擇之一，平坦舒適的木棧道，提供行動不便者、小孩、推娃娃車的遊客等能輕鬆漫遊森林，聆聽潺潺流水聲，體驗大自然之美。
另外，賞花勝地新社也是個賞螢的好去處。新社多家休閒農場，用心保留原始森林生態，營造出適合螢火蟲生長的環境。每到夏初，在完全沒有光害的林間，時常可以驚喜發現一閃一閃的螢光小精靈在身邊飛舞。
中市觀光旅遊局邀請大家來台中來場螢光饗宴、認識螢火蟲的生態，創造出最美的初夏回憶。