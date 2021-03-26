P聯盟／辣到暴動！攻城獅開球嘉賓大玩《天堂M》Cosplay
記者鍾東穎/綜合報導
2021-03-26 16:13:32｜2021-03-26 16:27:39
新竹街口攻城獅本周以「工程師」為主軸進行主場周活動，並由韓國超人氣手遊《天堂M》冠名贊助，邀請到何美和陳瑀希（小茉莉）開球，今(26)日何美曝光開球裝扮，「誠意滿滿現出人生出次尺度最大」讓網友們直呼，「太辣球場要暴動！」。
何美在Instagram上曝光練舞片段：「3/28 我們在新竹街口攻城獅開球，誠意滿滿獻出人生初次尺度最大Cosplay，天堂M加舞蹈表演，星期日新竹攻城獅見。」雖然只有短短2秒鐘，但兩人穿著超辣遊戲服飾熱舞，底下網友紛紛留言，「天哪這個也太辣了吧」、「哇靠穿成這樣好猛」、「太辣球場要暴動」、「這我可以看半天！」。攻城獅將於3月27、28日分別對上台新夢想家與桃園領航猿，本週末戰況將決定攻城獅是否有機會闖進季後賽，同時也將是攻城獅本季最後一次主場週。這次的主題週以「工程師」為主軸，特別採用程式語法中代表「返回正常處理結果」的“Return True”為主題週名稱，也象徵本季攻城獅主場最終戰全力邁向勝利。除了別具意義的主題名，當週攻城獅球星們也將著「工程師穿搭」格子襯衫抵達主場館，一同發揚竹科工程師的強韌意志與代表新竹的正向力量。