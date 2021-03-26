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2021 Honda 二輪全車系正式售價公佈 MSX GROM 12.8 萬全新進化

2GameSome - 有車賞

2021-03-26 16:25:00

2021 Honda 二輪全車系正式售價公佈 MSX GROM 12.8 萬全新進化
▲ 2021 Honda 二輪全車系正式售價公佈 MSX GROM 12.8 萬全新進化
Honda Taiwan 公布 2021 旗下二輪全車系售價，並於 2021/3/24 發布 2021 年式大改款 MSX GROM，正式售價為 128,000 元整。
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Honda Taiwan 於 2017 年開始導入的 MSX125 級距車系，Honda Taiwan 於 2021/3/24 發布 2021 年式大改款 MSX GROM，正式售價為 128,000 元整，並提供黑、黃、藍、紅、白、銀，將於四月初於 Honda Motorcycle 全國據點展出，預期五月中旬正式到港交車。
2021 Honda Motorcycle 全車系售價表

車款名稱

Honda Motorcycle Taiwan 建議售價

MSX GROM

$128,000

Monkey

$158,000

Super Cub C125

$158,000

CB300R

$232,000

CRF300L

$248,000

CRF300 RALLY

$278,000

FORZA350

$268,000

Rebel500

$288,000

CBR500R

$298,000

CB650R

$379,000

CBR650R

$399,000

NC750X

$398,000

FORZA750

$468,000

X-ADV

$498,000

Rebel1100

$498,000

CB1100 RS

$528,000

CRF1100L Africa Twin

$663,000

GOLDWING

$1,198,000

GOLDWING AIRBAG

$1,288,000

2021 年式 MSX GROM 新車介紹
Honda MSX GROM 一直以高度樂趣、變化多的可愛形象賦予騎士快適性與實用性的騎乘性能，能夠給予騎士各種不同的風格騎乘體驗，更具有實用的街道通勤功能，2021 年式不僅保留過去充滿樂趣的小型 Fun Bike 特色，更較過往版本有著大幅度的提升與改動。首先仍保留了 124cc 單汽缸引擎，具有輕快且小型的特點，在 7,250 轉速域可提供 9.9hp 馬力與 1.13kg-m 扭力的動力輸出，並將過去 4 檔位變速箱提升至 5 檔位，懸吊部分則配置 12 吋前後輪圈、31mm 倒立式前叉以及單槍後避震器，運動性完整的車體更全面地對應騎士在各種路況的應用。外型則加強了油箱線條與頭燈的進化，令 MSX GROM 在同級距商品保留強大的科技感受，其中也包含了 ABS 系統，並在全車採用 LED 燈具模組，儀錶板外殼大幅縮小並放大螢幕，加入檔位顯示功能。
2021年式MSX GROM 規格配備表

車長×車寬×車高

1,760mm x 720mm x 1,015mm

油箱容量

6.0 L

軸距

1,200mm

座高

760 mm

裝備重量

103 kg

引擎型式

氣冷四行程單汽缸

變速型式

往復式5檔

內徑 x 行程

50.0mm ╳ 63.1 mm

壓縮比

10.0 : 1

排氣量

124 c.c.

供油方式

PGM-FI 電子燃油噴射

最大馬力

9.9 hp / 7,250 rpm

最大扭力

1.13 kg-m / 6,000 rpm

前懸吊系統

31mm 倒立式

後懸吊系統

中置避震

前輪尺寸

120/70-12

後輪尺寸

130/70-12

傳動方式

鍊條傳動

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