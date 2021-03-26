2021 Honda 二輪全車系正式售價公佈 MSX GROM 12.8 萬全新進化
2GameSome - 有車賞
2021-03-26 16:25:00
Honda Taiwan 公布 2021 旗下二輪全車系售價，並於 2021/3/24 發布 2021 年式大改款 MSX GROM，正式售價為 128,000 元整。
Honda Taiwan 於 2017 年開始導入的 MSX125 級距車系，Honda Taiwan 於 2021/3/24 發布 2021 年式大改款 MSX GROM，正式售價為 128,000 元整，並提供黑、黃、藍、紅、白、銀，將於四月初於 Honda Motorcycle 全國據點展出，預期五月中旬正式到港交車。2021 Honda Motorcycle 全車系售價表
2021 年式 MSX GROM 新車介紹Honda MSX GROM 一直以高度樂趣、變化多的可愛形象賦予騎士快適性與實用性的騎乘性能，能夠給予騎士各種不同的風格騎乘體驗，更具有實用的街道通勤功能，2021 年式不僅保留過去充滿樂趣的小型 Fun Bike 特色，更較過往版本有著大幅度的提升與改動。首先仍保留了 124cc 單汽缸引擎，具有輕快且小型的特點，在 7,250 轉速域可提供 9.9hp 馬力與 1.13kg-m 扭力的動力輸出，並將過去 4 檔位變速箱提升至 5 檔位，懸吊部分則配置 12 吋前後輪圈、31mm 倒立式前叉以及單槍後避震器，運動性完整的車體更全面地對應騎士在各種路況的應用。外型則加強了油箱線條與頭燈的進化，令 MSX GROM 在同級距商品保留強大的科技感受，其中也包含了 ABS 系統，並在全車採用 LED 燈具模組，儀錶板外殼大幅縮小並放大螢幕，加入檔位顯示功能。2021年式MSX GROM 規格配備表
車款名稱
Honda Motorcycle Taiwan 建議售價
MSX GROM
$128,000
Monkey
$158,000
Super Cub C125
$158,000
CB300R
$232,000
CRF300L
$248,000
CRF300 RALLY
$278,000
FORZA350
$268,000
Rebel500
$288,000
CBR500R
$298,000
CB650R
$379,000
CBR650R
$399,000
NC750X
$398,000
FORZA750
$468,000
X-ADV
$498,000
Rebel1100
$498,000
CB1100 RS
$528,000
CRF1100L Africa Twin
$663,000
GOLDWING
$1,198,000
GOLDWING AIRBAG
$1,288,000
車長×車寬×車高
1,760mm x 720mm x 1,015mm
油箱容量
6.0 L
軸距
1,200mm
座高
760 mm
裝備重量
103 kg
引擎型式
氣冷四行程單汽缸
變速型式
往復式5檔
內徑 x 行程
50.0mm ╳ 63.1 mm
壓縮比
10.0 : 1
排氣量
124 c.c.
供油方式
PGM-FI 電子燃油噴射
最大馬力
9.9 hp / 7,250 rpm
最大扭力
1.13 kg-m / 6,000 rpm
前懸吊系統
31mm 倒立式
後懸吊系統
中置避震
前輪尺寸
120/70-12
後輪尺寸
130/70-12
傳動方式
鍊條傳動