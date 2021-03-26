台中水情吃緊 蔡其昌：中火抗旱2.0啟動
記者柳榮俊/台中報導
2021-03-26 16:17:32
台灣面臨56年來的大旱之苦，抗旱工作政府各單位已提前因應，立法院副院長蔡其昌、立法委員陳柏惟今（26日）與邀集水利署署長賴建信、台水公司董事長胡南澤、台電公司台中電廠廠長許家豪與議員王立任等單位前往台中火力發電廠視察台中地區供水現況及抗旱應變措施，抗旱與防疫工作一樣重要，期盼全體國人共同節水度過水情危機。
全台因久旱不雨，依旱災中央災害應變中心決議，大台中地區4月6日起將實施分區供水。而台中每日用水量已在水利署執行前瞻及抗旱1.0計畫辦理後由147萬噸節水9.4%來到133萬噸，目前台中56口抗旱水井已併入自來水系統，每日增加供水13.2萬噸，是全台最高。蔡其昌表示，抗旱就跟防疫工作一樣重要，政府必須總動員把可以增加供水量的方法都找出來，台中火力發電廠也緊急調用海淡機組供港區內產業使用，面對56年來的大旱，抗旱2.0已啟動，未來相關應變工作皆會如火如荼持續進行。蔡其昌說，防疫工作全台國人團結一心，相信抗旱工作大家能共同來面對，過去有完善的口罩APP系統，建議經濟部可與衛福部合作，面對嚴峻水情可以讓全民知道哪一個地點有緊急供水可以取用，所有的應變措施為的是降低大旱衝擊，期盼梅雨季可以順利帶來雨水，解決台灣水情問題。陳柏惟也說，台中發電廠抗旱因應措施，未來將由中火提供場地讓水利署做海水淡化系統，增加供水管道，民生用水問題也已請水利署及台水共同商討對策，除了在停水期間安排水車供應民眾的需求外，省水也是重中之重，沙鹿部分地區管線老舊破裂，造成水資源的浪費，也導致部分地區無水可用，經過這一年來的爭取，近期也將安排期程更換管線，希望透過這些努力開源節流、雙管齊下，一起共度難關。水利署長賴建信提到，大安溪及烏溪伏流水開發，已於日前進場施工，未來將可提供4.5萬噸，相當於18萬民眾生活用水，而建築工地地下水利用，每日也可提供24.6萬噸用水，持續併入系統及取水站。在台中港區緊急水源供水部分，將設置緊急海淡及船運載水，以中火5萬噸蓄水池作為中繼站，供應產業及設置港區載水站。移動式緊急海淡機組每日可抽取4萬噸海水淡化為1.3頓淡水供港區內產業使用。