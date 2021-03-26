尺度近期最大！劉品言發比基尼照 瑤瑤嬌喊：妳怎麼這樣
娛樂中心／綜合報導
2021-03-26 16:25:44｜2021-03-26 17:13:56
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劉品言日前為慶祝友人生日，一幫人組團到桃園某度假酒店一遊，稍早，她釋出3張在泳池畔留影的照片，只見劉品言穿上白色綁帶三點式泳衣，胸口開深V直逼肚臍，不僅正面讓一對E罩杯豐胸、人字事業線見客，還加碼曬出側面、背面角度，大方秀出白皙美背、側胸和蜜臀，誠意滿滿。一系列比基尼辣照曝光，引來好友郭書瑤留言：「夏天還沒來，妳怎麼醬子！」劉品言回覆：「姐帶妳去夏天，妳也來變醬子！」粉絲也按捺不住亢奮情緒，大讚：「言言的身材真的好好」、「犯規的季節又要到來了嗎」、「皮膚真好」、「我熱了」、「火辣辣！」（編輯：楊穎軒）
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