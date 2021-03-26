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尺度近期最大！劉品言發比基尼照　瑤瑤嬌喊：妳怎麼這樣

娛樂中心／綜合報導

2021-03-26 16:25:44｜2021-03-26 17:13:56

▲劉品言難得分享比基尼照。（圖／劉品言IG）
▲劉品言難得分享比基尼照。（圖／劉品言IG）
32歲劉品言（言言）19年前從女團出道，後跨足戲劇表現亮眼，5月她將重拾歌手身分，與范怡文、林芯儀舉辦西洋歌曲演唱會。劉品言不吝和粉絲分享工作及生活，今（26日）罕見在IG公開數張比基尼照片，雄偉雙峰讓人眼睛大吃冰淇淋。
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▲劉品言五官甜美，身材也很有料。（圖／劉品言臉書）
▲劉品言五官甜美，身材也很有料。（圖／劉品言臉書）
▲劉品言五官甜美，身材也很有料。（圖／劉品言臉書）
▲劉品言五官甜美，身材也很有料。（圖／劉品言臉書）
劉品言日前為慶祝友人生日，一幫人組團到桃園某度假酒店一遊，稍早，她釋出3張在泳池畔留影的照片，只見劉品言穿上白色綁帶三點式泳衣，胸口開深V直逼肚臍，不僅正面讓一對E罩杯豐胸、人字事業線見客，還加碼曬出側面、背面角度，大方秀出白皙美背、側胸和蜜臀，誠意滿滿。
一系列比基尼辣照曝光，引來好友郭書瑤留言：「夏天還沒來，妳怎麼醬子！」劉品言回覆：「姐帶妳去夏天，妳也來變醬子！」粉絲也按捺不住亢奮情緒，大讚：「言言的身材真的好好」、「犯規的季節又要到來了嗎」、「皮膚真好」、「我熱了」、「火辣辣！」（編輯：楊穎軒）
▲劉品言解放好身材，一雙牛奶肌美腿十分吸睛。（圖／劉品言IG）
▲劉品言解放好身材，一雙牛奶肌美腿十分吸睛。（圖／劉品言IG）
▲▼劉品言放送側面、背面福利。（圖／劉品言IG）
▲▼劉品言放送側面、背面福利。（圖／劉品言IG）
▲▼劉品言放送側面、背面福利。（圖／劉品言IG）
▲劉品言曬東西半球。（圖／劉品言IG）
▲劉品言不輕易秀身材。（圖／劉品言IG）
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