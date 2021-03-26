大馬導演執導片「南巫」將上映 李安：珍惜新導演階段
記者賴正琳/綜合報導
2021-03-26 16:35:30
根據四方報報導，馬來西亞導演張吉安執導的電影「南巫」將在4月1日於台灣上映，該片改編於導演的親身經歷，展現恐怖的「降頭習俗」。他於24日受台灣媒體聯訪談到跟導演李安的交流過程，李安當時希望他珍惜還是新導演的階段，才能拍出最純粹也是最想拍的東西。
張吉安執導的「南巫」改編自童年看見父親被下降頭的往事，同時加入族群融合、華人底層社會生活樣貌等。「南巫」不只讓張吉安獲得第57屆金馬獎最佳新導演獎，也獲得國際影評人費比西獎。談起去年來台參加金馬獎的過程，張吉安表示，與李安見面時有簡單聊了一下。張吉安說：「李安導演認為『南巫』重現童年很純粹的影像視角，他也要我好好享受當新導演的階段，因為未來到了另一個階段，就要考慮很多東西。」不過，剛開始拍電影，張吉安的心情多少有些忐忑。張吉安當時心裡只想著「南巫」是在資源有限狀況拍下的作品，真的上得了檯面嗎？「但李安導演說，沒錢就是本錢，錢多未必拍得到想拍的東西」。當時的張吉安不懂這段話的意義，直到現在收到拍攝邀請時，他提出想修改劇本的想法，對方卻認為這不在導演職責範圍內而拒絕，才讓他深刻體會這段話的意義。張吉安也說，聽了李安的分享，特別感動對方身為國際名導，仍願意謙虛與電影圈後輩分享經驗。張吉安表示，目前的確收到一些來自台灣劇組的合作邀請，最想合作的演員則是桂綸鎂、舒淇、楊貴媚，「因為我的作品關懷的都是比較社會底層的，在社會底層，女人故事精彩得多，所以我的故事幾乎都是以女人為主角。」