看好台中捷運商機 中部首家燦坤LifeStyle店搶插旗
記者金武鳯/台中報導
2021-03-26 16:47:42
台中捷運綠線25日起試營運，看好捷運沿線商機，各行各業紛紛卡位插旗。王品集團在沿線六處捷運站商圈搶進15家門店；全台規模最大、且電腦、家電品牌最完備的燦坤LifeStyle店，也進駐捷運商圈蛋黃區，今天開幕時，董事長林技典信心滿滿表示，看好南屯區經濟發展，要持續布局！
燦坤LifeStyle五權店位於南屯區五權西路上，距離台中烏日高鐵站車程10分鐘，交通便捷，且設有停車場，方便消費者停車安心選購。林枝典表示，與過往燦坤黃色形象不同，燦坤LifeStyle外觀是極具質感的灰色系，佔地240坪，空間寬敞舒適，提供民眾體驗購物，標榜服務至上。 據統計，目前台中市共有53家燦坤門市，五權西路店是中部首間LifeStyle門市、以及全台唯一精品3C門市Surpass超越店。由於鄰近台中市七期豪宅區，附近又有四處捷運站，將帶動人潮及商機，為此，對於未來營運相當有信心，估計一天能吸引150人次上門。林技典表示，台中捷運綠線在南屯區有四站，必定帶動周邊房價成長，在人口大量移入的情況下，良好的生活機能是必需的，燦坤將持續布局，為消費者帶來更完善的服務。 歡慶燦坤LifeStyle五權店開幕，即日起至3月28日提供超值優惠：象印10人份微電腦電子鍋原價4,990元，會員價3,990元、Kingston 16G隨身碟加一元多一件、歐姆龍血壓計原價1,480元，會員價899元、購買dyson指定商品現折500元。此外，即日起至3月30日購買指定空調享86折優惠（限110年4月20日前安裝完成），大金空調指定機種最高現折3,000元，優惠皆限時限量