大馬萬國小姐華麗服裝照爆紅！吸睛設計靈感源自國寶藝術

根據《四方報》報導,2020年馬來西亞萬國小姐冠軍Jasebel Robert近日把馬來西亞傳統服飾穿上身,華麗的服飾背後靈感源自馬來西亞國寶藝術「瑪蓉舞」,造型吸睛引發網友討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀

25歲的Jasebel Robert近日因一張服裝照掀起網友討論,只見照片中的她身著金色服飾,上頭不僅有細緻的刺繡,還垂掛著紅色的珠寶,搭配頭飾顯得華麗萬分。這身衣著是由設計師Ain Mohamad設計,靈感來自馬來西亞傳統舞蹈瑪蓉舞(Mak yong)和傳奇舞者Khatijah Awang。

Jasebel接受媒體採訪時表示:「我第一眼就被這件服裝的細節迷住了,就連我的頭飾上都藏著雙子星塔、國家英雄紀念碑等代表馬來西亞的地標」。包括Jasebel在內64名來自各國的萬國小姐冠軍將於下週三在曼谷展開比賽,而Jasebel也透露,將穿著這件衣裳代表馬來西亞在國際萬國小姐比賽中亮相。

「瑪蓉舞」來自馬來西亞傳統戲劇「瑪蓉劇」,是一種綜合唱、舞、演、賓白、音樂演奏、插科打諢等表演藝術的傳統戲曲,歷史長達800年之久。這種藝術形式在2005年被聯合國教科文組織評定為「人類口述及無形遺產傑作」(Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity),是馬來西亞的國寶藝術。

「瑪蓉劇」曾在1991年被當選的伊斯蘭黨派禁止,理由為其中有不合教義之元素。不過,為推廣旅遊,2019官方又將其解禁,因此現在依舊可以在當地公開場合欣賞到這項表演。