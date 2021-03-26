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大馬萬國小姐華麗服裝照爆紅！吸睛設計靈感源自國寶藝術

四方報/綜合報導

2021-03-26 17:22:59

馬來西亞萬國小姐
▲2020年馬來西亞萬國小姐冠軍Jasebel Robert近日把馬來西亞傳統服飾穿上身，華麗的服飾背後靈感源自馬來西亞國寶藝術「瑪蓉舞」。（圖／翻攝自IG）

根據《四方報》報導，2020年馬來西亞萬國小姐冠軍Jasebel Robert近日把馬來西亞傳統服飾穿上身，華麗的服飾背後靈感源自馬來西亞國寶藝術「瑪蓉舞」，造型吸睛引發網友討論。

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25歲的Jasebel Robert近日因一張服裝照掀起網友討論，只見照片中的她身著金色服飾，上頭不僅有細緻的刺繡，還垂掛著紅色的珠寶，搭配頭飾顯得華麗萬分。這身衣著是由設計師Ain Mohamad設計，靈感來自馬來西亞傳統舞蹈瑪蓉舞（Mak yong）和傳奇舞者Khatijah Awang。

Jasebel接受媒體採訪時表示：「我第一眼就被這件服裝的細節迷住了，就連我的頭飾上都藏著雙子星塔、國家英雄紀念碑等代表馬來西亞的地標」。包括Jasebel在內64名來自各國的萬國小姐冠軍將於下週三在曼谷展開比賽，而Jasebel也透露，將穿著這件衣裳代表馬來西亞在國際萬國小姐比賽中亮相。

「瑪蓉舞」來自馬來西亞傳統戲劇「瑪蓉劇」，是一種綜合唱、舞、演、賓白、音樂演奏、插科打諢等表演藝術的傳統戲曲，歷史長達800年之久。這種藝術形式在2005年被聯合國教科文組織評定為「人類口述及無形遺產傑作」（Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity），是馬來西亞的國寶藝術。

「瑪蓉劇」曾在1991年被當選的伊斯蘭黨派禁止，理由為其中有不合教義之元素。不過，為推廣旅遊，2019官方又將其解禁，因此現在依舊可以在當地公開場合欣賞到這項表演。

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