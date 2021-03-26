許光漢挺新疆棉「萬名粉絲灌爆臉書」 後悔看《想見你》
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-03-26 22:00:00
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瑞典快時尚品牌H&M宣布停止與中國大陸工廠合作，拒用新疆少數民族疑遭強迫勞動生產的血汗棉花，引發中國大陸官方制裁，清算所有不願使用新疆棉花的國際品牌，一概予以抵制，不少台港陸藝人彭于晏、Angelababy、陳奕迅、楊冪、宋茜、王一博等40多人終止與adidas、NIKE等合作，許光漢也透過大陸公司表態，切割Calvin Klein、PUMA等品牌。 許光漢的公司聲明強調「我們堅決反對任何污化中國的言論與行徑」，舉動讓大批台灣粉絲傻眼，萬名網友湧入他臉書留言，表示「對光漢很失望，也許你們還是認為台灣很好欺負吧」、「支持新疆棉才是你給台灣粉絲們最大的彩蛋吧」、「人民幣真香」、「我還滿後悔把想見你看完的...根本浪費時間」；但也有人表達中立，寫下「光漢不管到哪裡都要加油，傷心的話就想想背後那些支持你的人吧」。
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