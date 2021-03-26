台北101全年稅後淨利逾12億 沒觀光客靠國際精品突圍
記者許家禎/台北報導
2021-03-26 21:35:38
去（2020）年全球遭受疫情襲擊，邊境封鎖觀光客商機大減，而台北101金融大樓面對危機也迅速聚焦資源、進行調整與強化營運，使得下半年業績復甦，回補觀光客所占的3成消費，全年稅後淨利為12.74億元，每股盈餘0.87元。最主要原因就是在疫情期間與國際精品品牌協力合作，商場部分估計全年業績目標有機會年增1成以上，而接下來的母親節檔期也樂觀看待能延續第一季的買氣。
台北101總經理張振亞指出，購物中心受疫情影響，國際觀光客趨近於零，然購物中心即時調整營運策略，升級服務體驗與優化場域，專注經營本地客群，並與國際精品品牌協力合作，舉辦近230場主題策展與店上活動，原本9月開跑的國際珠寶腕錶展也提前在7月展開，當時疫情稍稍解封、景氣回溫，不只吸引北部客，也刺激中南部客人北上消費，成功帶動全館業績提升。另外，一直給國人印象只是「觀景台」的89樓，去年開始深度經營，納入大樓總計7個樓層（5F、88F、89F、91F、93F、101F、Skyline460），超過2000坪的垂直場域，推出不同體驗活動與策展內容，像是「小小導覽員」、「小小職人」、「iPILOT飛行培訓教室」等，讓觀景台變成「天空翻轉教室」，寓教於樂親子客們，也讓市民近距離了解101內外與周邊地景樣貌。而據統計，以往觀景台參訪人數約20到40萬人，但去年疫情期間參訪人數卻提升到75萬人，未來也將更深化觀景台的經營與操作。而母親節即將到來，百貨業者有不少將於4月1日起開跑前哨戰，台北101購物中心也聯合全館37間餐飲品牌推出101種下午茶巡禮。消費折扣部分，101聯名卡與台新銀首綁101PAY，購買美妝流行服飾，單筆滿3,000送價值300元的購物金點數1200點。購買美食伴手禮，單筆滿1,000送價值100元的購物金點數400點，等同於10%回饋。而2021年的國際腕錶盛事Watches & Wonders也將於4月7日至4月13日線上開展，包括勞力士、PP百達翡麗、沛納海等38個國際珠寶腕錶品牌將在雲端展場上發表最新作品。