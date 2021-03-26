高美館兒童節超閃！聽故事、看馬戲、還有草地音樂會

兒童節連假即將到來，高雄兒童美術館特別於4月2日至5日舉辦「閃閃發光兒童節」系列活動，動手作、聽故事、看馬戲、玩遊戲，活動精彩滿滿；而4月3、4兩日更有草地音樂會重磅回歸，首場演出即是適合大小朋友一同欣賞的「馴龍高手1」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

高美館館長李玉玲提及，今年高美館做好全套防疫措施，在戴口罩、勤洗手，活動中勿飲食的防疫原則下，邀請市民朋友攜家帶眷來到兒美館玩遊戲、看馬戲和聽故事，連假週末傍晚，則可安排前往美術館館前廣場「森之市」市集散散步，再到面湖草坡欣賞草地音樂會，以全新的視角欣賞藝術、體驗文化，與小朋友共同創造難忘回憶。

▲兒童美術館為期4日的「閃閃發光兒童節」系列活動場場歡樂精彩，大眾皆可免費參加 。（圖／屏東海生館提供）

提醒參與民眾務必配合相關防疫措施，包含需全程配戴口罩，量測額溫、酒精消毒與實名制，大型活動人數上限500人，將依現場情形管控入館人數。