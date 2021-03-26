NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

高美館兒童節超閃！聽故事、看馬戲、還有草地音樂會

記者陳美嘉／高雄報導

2021-03-26 21:54:57

▲高雄兒童美術館特別於4月2日至5日舉辦「閃閃發光兒童節」系列活動。（圖／高美館提供）
▲高雄兒童美術館特別於4月2日至5日舉辦「閃閃發光兒童節」系列活動。（圖／高美館提供）

兒童節連假即將到來，高雄兒童美術館特別於4月2日至5日舉辦「閃閃發光兒童節」系列活動，動手作、聽故事、看馬戲、玩遊戲，活動精彩滿滿；而4月3、4兩日更有草地音樂會重磅回歸，首場演出即是適合大小朋友一同欣賞的「馴龍高手1」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

高美館館長李玉玲提及，今年高美館做好全套防疫措施，在戴口罩、勤洗手，活動中勿飲食的防疫原則下，邀請市民朋友攜家帶眷來到兒美館玩遊戲、看馬戲和聽故事，連假週末傍晚，則可安排前往美術館館前廣場「森之市」市集散散步，再到面湖草坡欣賞草地音樂會，以全新的視角欣賞藝術、體驗文化，與小朋友共同創造難忘回憶。

▲兒童美術館為期4日的「閃閃發光兒童節」系列活動場場歡樂精彩，大眾皆可免費參加
▲兒童美術館為期4日的「閃閃發光兒童節」系列活動場場歡樂精彩，大眾皆可免費參加 。（圖／屏東海生館提供）
兒童美術館為期4日的「閃閃發光兒童節」系列活動場場歡樂精彩，大眾皆可免費參加 。4月2日「打開美術館」闖關活動，集滿三枚印章即可兌換驚喜好禮，還有有戶外園區遊戲「內惟森林動物.追趕跑跳碰派對」；4月3日圓劇團帶來精彩的 「台味馬戲交響曲」演出；4月4日則由天王級故事人胖叔叔、故事達人安妮老師等接力講故事；除了大型活動外，亦規劃有結合說故事與創意勞作的活動「玻璃上的圖畫」，於4、5兩日舉辦。

提醒參與民眾務必配合相關防疫措施，包含需全程配戴口罩，量測額溫、酒精消毒與實名制，大型活動人數上限500人，將依現場情形管控入館人數。

關鍵字

NOW民調中心

你覺得民進黨不惜以立院多數也要強擋「疫苗採購調閱小組」的理由是？

你覺得民進黨不惜以立院多數也要強擋「疫苗採購調閱小組」的理由是？

繼續作答
虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
長江後浪推前浪！在你的心目中誰是最有才的星二代？

長江後浪推前浪！在你的心目中誰是最有才的星二代？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

北捷換新LOGO，你覺得新的好看還是舊的好看？

新的
舊的
42.11%57.89%
2021-03-26-2021-04-01

法官認定沒性騒擾，遭判撤職、停用2年，您認為丁允恭是否遭輕判？

是，遭輕判
不是，沒有遭輕判
96.55%3.45%
2021-03-25-2021-03-31

你相信男女之間存在著「純友誼」嗎？

相信
不相信
49.28%50.72%
2021-03-24-2021-03-30

你會抵制使用新疆棉的品牌嗎？

不會
92.86%7.14%
2021-03-26-2021-03-30

蘇揆打「全台第一針」，會不會讓你更安心去接種疫苗？

不會
11.71%88.29%
2021-03-22-2021-03-28
即時
推薦閱讀