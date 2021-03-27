抵制效應持續擴大！中國棉協會再嗆：新疆棉花不缺訂單
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-27 06:22:16
瑞典服裝品牌H&M，去年一紙拒用新疆棉花的聲明，自日前被中國官媒挖出後，過去數天已掀起一波抵制潮，甚至還波及其他國際品牌。中國棉花協會昨(26)也嗆聲道，新疆棉花不缺訂單，還說BCI(瑞士良好棉花發展協會)是藉此控制資源。
綜合《紅星新聞》等陸媒報導，新疆棉爭議爆發後，不只中國外交部、商務部都做出強烈回應，淘寶、天貓等電商平台也開始下架H&M商品，大批代言藝人紛紛提解約，連中國棉花協會也發布聲明表示，堅決反對以美國為首的西方各國，對中國新疆紡織服裝供應鍊及其相關產品實施任何限制，強烈敦促其停止錯誤做法。中國棉花協會棉農分會會長曹會慶表示，近年來新疆棉花產量連年突破500萬噸，種植面積達到3800萬到4000萬畝，產棉大部分供給中國國內大型紡織企業，目前中國每年棉花需求量大概800萬噸，國內產棉大概650萬噸，仍然存在缺口，需要從印度、澳洲等國進口棉花。曹會慶聲稱，新疆棉花在全國棉紡織企業口碑極好，根本不缺訂單，一般春節前都可以完成清庫，即使H&M等品牌終止合作，新疆棉花也能在市場中獲得新訂單，而且紡織廠永遠面臨原料問題，所以有沒有BCI認證，都不會造成新疆棉花積壓。曹會慶還表示，BCI所謂的44條標準，實際上門檻很低，新疆的產棉30年前就已經達到，新疆的棉花企業早就加入了《斯德哥爾摩公約》，生產標準比BCI高得多，質疑或許BCI並不是來認證棉花質量的，而是通過貼牌控制棉花資源。