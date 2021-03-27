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葡萄酒再被徵反傾銷稅！澳大使批中國：不可靠貿易夥伴

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-03-27 07:15:52

▲中國商務部26日宣布，將自28日起，向原產自澳洲的2公升以下包裝進口葡萄酒，徵收最多218.4%的反傾銷稅，為期5年。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國商務部26日宣布，將自28日起，向原產自澳洲的2公升以下包裝進口葡萄酒，徵收最多218.4%的反傾銷稅，為期5年。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
中國「戰狼外交」頻頻出征，除了近日新疆棉花風暴鬧的沸沸揚揚，與部分國家的關係也持續在惡化；中國商務部26日宣布，將自28日起，向原產自澳洲的2公升以下包裝進口葡萄酒，徵收最多218.4%的反傾銷稅，為期5年，被認為是針對澳洲呼籲調查新冠肺炎源頭的最新報復舉措，澳洲駐中國大使佛萊契爾(Graham Fletcher)近日就直言，形容北京是「不可靠、懷有惡意」的貿易夥伴。
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中澳關係自澳洲去年提議調查新冠起源後開始惡化，中國陸續對澳洲農業、畜牧產品課徵關稅，還下令停止採購澳洲煤炭、棉花等商品。中國商務部26日公告，原產於澳洲的進口相關葡萄酒存在傾銷問題，導致中國國內相關葡萄酒產業受到實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關係，據此做出開徵反傾銷稅的決定。
根據中國商務部公告附件，澳洲葡萄酒公司分別被課以稅率不等的反傾銷稅，其中最低的是天鵝釀酒有限公司(Australia Swan Vintage Pty Ltd)的116.2%；大多數公司則被課徵167.1%；最高稅率達218.4%。
《澳洲廣播公司》等澳媒報導，澳洲駐中大使佛萊契爾近日曾公開批評，說「中國表現出不可靠貿易夥伴的樣子，甚至是帶有惡意的。」
報導指出，過去1年，北京已陸續禁止澳洲煤炭、紅酒、大麥、棉花、龍蝦、木材等物出口至中國；澳洲貿易官員表示，去年下半年，扣除中國相當仰賴的鐵礦後，澳洲其他輸中產品的總量都大幅降低。
佛萊契爾並警告澳洲企業，須注意對中國市場是否過度依賴，因為北京隨時有可能為了向坎培拉當局施壓，導致這些企業蒙受損失。
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