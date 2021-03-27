準美國務院亞太助卿重台海和平　信守台灣關係法

（中央社記者徐薇婷華盛頓26日專電）美國總統拜登今天提名中日文流利、外交資歷豐富的康達出任國務院亞太助卿。康達過去多次強調重視台海和平、鼓勵兩岸對話；也曾表示會致力履行台灣關係法。
1994年踏入美國外交工作的康達（DanielKritenbrink）擁有豐富處理亞洲事務經歷，過去近3年半時間擔任美國駐越南大使。在那之前，他多次派駐中國與日本，曾任美國駐中國大使館公使。前總統歐巴馬（Barack Obama）執政8年期間，康達先是出任國務院中國與蒙古事務辦公室主任，也曾短暫代理副亞太助卿職務；2015年從北京返美後，則出任白宮國安會亞太事務資深主任。擔任國安會亞太事務資深主任期間，康達多次就台灣、兩岸議題發言。他曾表示，美國持續信守基於「美中三公報」與「台灣關係法」的「一中政策」，盼兩岸雙方都展現彈性，為維繫台海和平穩定向前邁進。他也曾強調，台海和平與穩定是美國的根本利益。2016年時，台灣由於中國因素未受邀出席國際民航組織（ICAO）大會。康達當時指出，美國對台灣國際參與的立場清楚且長期一致，美方會持續提倡台灣適當參與無需以國家為會員資格的重要國際機構，包括ICAO。2011年短暫代理國務院副亞太助卿期間，康達曾出席美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）聽證會。他當時表示，美方雖鼓勵兩岸有更多對話與往來，但也希望中國降低軍事部署，美國會持續履行台灣關係法下責任。康達雖期盼美中能在氣候變遷、伊朗與北韓等全球及區域性挑戰上合作，但他仍在聽證會上提及中國人權問題，並敦促北京釋放遭任意拘捕的異議人士。談到康達獲提名出任亞太助卿，與康達熟識的前國安會中國、台灣及蒙古事務主任何瑞安（Ryan Hass）告訴中央社記者，康達是美國最才華洋溢的外交官之一，由於曾在越南、日本長期生活，他了解亞洲國家因為中國快速崛起所感到的壓力。何瑞安說，康達過去與台灣方面人士緊密合作，也相當熟稔中國事務，最重要的是「他知道怎麼搞定事情」。何瑞安強調，若提名獲參議院同意，康達將會是位優秀的助卿。今年2月初，康達與越南知名饒舌歌手Wowy合作，拍攝一支饒舌影片向越南人民恭賀農曆新年。由於影片內康達俏皮活潑，擺脫傳統外交官嚴肅形象，成功製造話題，意外成為他20多年外交生涯的「代表作」。對此，何瑞安透露，康達對外交工作充滿熱情，是個有創意的人，而且對各界想法都持開放態度。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國權力專案主任葛來儀（Bonnie Glaser）也呼應表示，康達在北京、國安會都擁有豐富經驗，是個中國專家，也了解東南亞怎麼看中國。她強調，康達是亞太助卿絕佳人選。（編輯：馮昭）1100327