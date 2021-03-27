陳奕迅挺新疆棉「老婆立場相反」？穿滿滿nike被大陸攻擊
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-03-27 09:52:39
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陳奕迅擔任adidas品牌代言人超過10年，第一時間透過公司宣布即日起終止與adidas品牌的一切合作，「堅決抵制任何污名化中國的行為」；其他台港陸藝人彭于晏、張鈞甯、歐陽娜娜、許光漢、楊冪、Angelababy、王嘉爾、陳立農、宋茜、王一博等40人，也發聲切割Nike、Calvin Klein、PUMA、Converse等品牌。 陳奕迅的行為獲大陸網友稱讚，但他老婆徐濠縈則未跟進表態，熱愛運動的她，常在社群網站曬出穿著nike運動服飾的照片，未刪照行為正好與老公立場相反，不少網友留言攻擊，表示「nike？反中分子！」、「還穿nike？穿國貨啦」、「陳奕迅都出聲了，妳呢？」但徐濠縈似乎不以為意，關閉留言功能後，繼續發限時動態分享生活。
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