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陳奕迅挺新疆棉「老婆立場相反」？穿滿滿nike被大陸攻擊

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-03-27 09:52:39

▲徐濠縈（左）沒表態挺新疆棉。（圖／資料照、徐濠縈IG）
▲徐濠縈（左）沒表態挺新疆棉。（圖／資料照、徐濠縈IG）
瑞典快時尚品牌H&M宣布停止與中國大陸工廠合作，拒用新疆少數民族疑遭強迫勞動生產的血汗棉花，引發中國大陸官方制裁，清算所有不願使用新疆棉花的國際品牌，一概予以抵制，香港歌手陳奕迅第一時間表態挺新疆棉，切割合作10年以上的adidas，但他老婆徐濠縈，IG跟微博仍留有多張穿著nike的服飾照，慘遭網友圍剿。 
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▲徐濠縈未刪除穿nike服飾照、未跟進老公表態，被大陸網友攻擊。（圖／陳奕迅微博）
▲徐濠縈未刪除穿nike的服飾照、未跟進老公表態，被大陸網友攻擊。（圖／陳奕迅微博）
陳奕迅擔任adidas品牌代言人超過10年，第一時間透過公司宣布即日起終止與adidas品牌的一切合作，「堅決抵制任何污名化中國的行為」；其他台港陸藝人彭于晏、張鈞甯、歐陽娜娜、許光漢、楊冪、Angelababy、王嘉爾、陳立農、宋茜、王一博等40人，也發聲切割Nike、Calvin Klein、PUMA、Converse等品牌。 
陳奕迅的行為獲大陸網友稱讚，但他老婆徐濠縈則未跟進表態，熱愛運動的她，常在社群網站曬出穿著nike運動服飾的照片，未刪照行為正好與老公立場相反，不少網友留言攻擊，表示「nike？反中分子！」、「還穿nike？穿國貨啦」、「陳奕迅都出聲了，妳呢？」但徐濠縈似乎不以為意，關閉留言功能後，繼續發限時動態分享生活。
▲陳奕迅切割愛迪達挺新疆棉。（圖／陳奕迅微博）
▲陳奕迅切割愛迪達挺新疆棉。（圖／陳奕迅微博）
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