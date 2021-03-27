陸「獵巫抵制」全球大牌 謝金河：創造台灣供應鏈機會
記者賴志昶／台北報導
2021-03-27 10:00:12
受「新疆棉」事件影響，中國大陸大陸近期掀起抵制潮，不少國際大牌受到影響。對此，財信傳媒董事長今（27）日於臉書上表示，當中國大陸發動獵巫抵制後，台灣的紡織成衣代工產業趁勢而起，整個紡織、鞋業代工產業股價全面大漲，將創造台灣供應鏈一次機會。
謝金河表示，為了新疆維吾爾自治區問題，中國大陸人全面抵制停止使用新疆棉花的國際知名品牌大廠，包括H&M、Burberry、Nike及Adidas，一度使這些知名運動，股飾品牌企業股價大受影響。謝金河指出，中國大陸市場很大，沒有一家知名品牌能夠略過中國大陸市場，像Nike前一季大中華區營收22.8億美元，比去年同期成長51％；H&M在中國大陸有505家門店，貢獻97.5億瑞典克朗的營收，中國大陸是H&M第四大營收的市場；Adidas在中國大陸，去年創造43億歐元營收，這其中有15％來自鞋子，20％來自服飾，26％來自包包、球具、配件。不過，謝金河說，當中國大陸發動獵巫抵制，這些企業股價立刻受到影響，像Nike於25日股價下跌4.52美元、跌幅3.39％，Adidas重挫6.1％，不過這些企業都堅持普世價值，默默承擔，沒有人跳出來罵政府，而且立場、態度十分堅定，不是他們不愛錢，而是遵守信奉的普世價值。謝金河認為，而這次中國大陸的獵巫行動，勢必衝擊整個供應鏈體系，國際知名品牌大廠一定會重新評價未來中國大陸市場的風險，還有製造供應鏈。謝金河稱，在這場獵巫風波中，中國大陸最大成衣代工廠申洲國際股價從193.4跌到143.4港元，股價下跌25.8％；而在這場風暴中，台灣的紡織成衣代工產業趁勢而起，25日新纖、南紡、東隆興業漲停，儒鴻直逼500元，聚陽創了250元新高，整個紡織產業股價全面大漲；鞋業代工的豐泰上漲6元，寶成、鈺齊也上漲。謝金河最後表示，過去台灣的紡織；鞋業代工幾乎全面外移到中國大陸，這些年努力移轉生產基地，越南、柬埔寨成重要生產聚落，這回中國大陸獵巫行動，下一個牽動的是生產基地的移動，中國大陸生產基地、代工業者可能首當其衝。