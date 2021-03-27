避免一戰覆轍！季辛吉：美中需就新秩序達成諒解

（中央社倫敦26日綜合外電報導）97歲的美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）說，美國必須就新的全球秩序與中國達成諒解，以確保穩定，否則世界將面臨類似第一次世界大戰前的那段危險期。
季辛吉曾在前總統尼克森（Richard Nixon）和福特（Gerald Ford）任內擔任國務卿，在1970年代影響若干最重要的歷史轉折點。他曾於1971年瞞著時任美國駐聯合國大使老布希（George H.W. Bush），代表尼克森與中國談判，開通中國與西方接觸。路透社報導，季辛吉透過視訊在倫敦智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）的活動發言。他說最根本的問題在於，美國和西方盟國是否能與中國就新的全球秩序互相達成諒解。他說：「如果我們避重就輕，如果我們無法就這一點與中國達成諒解，我們就會陷入類似歐洲在一戰前的情勢，也就是衝突不斷，有些能立即解決，但總有一次會失控。」還說「現在比當時危險得多」。他認為，美中雙方擁有的高科技武器，可能導致非常嚴重的衝突。西方國家與中國之間的關係，近期因人權、貿易及香港等諸多議題而漸趨惡化。季辛吉說，中國在很多領域都會迅速變得更強大、更先進，美國可能會發現很難與這樣的對手談判，而另一個問題則是，中國能否接受所謂新的秩序。他稱讚中國在舉國體制下做到技術進步的能力，但認為中國的經濟實力，未必意味中國會在本世紀於所有科技層面都占上風，反倒是西方該加油。季辛吉說：「西方世界要相信自己，那是我們內部的問題，不是中國的問題。」此外，季辛吉在談到英國脫離歐洲聯盟一事時說，他曾拒絕替留歐派宣傳，因為他認為一個「自主」的英國可以作為美國和歐陸的橋梁。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1100327