就說新疆沒問題！中國外長、大使受訪 狠批外界亂潑髒水
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-27 12:23:37
新疆棉花風暴延燒，讓本就已受到歐美關注的新疆人權議題，國際討論度更高，對此中國官方則一再重申，不存在種族滅絕或是強迫勞動等情事，中國國務委員兼外交部長王毅、中國駐美國大使崔天凱近日接受外媒專訪時，強調絕不接受外界無端將髒水潑到中國身上。
根據中國官媒《新華社》報導，王毅於3月24日至3月30日前往沙烏地阿拉伯、土耳其、伊朗、阿聯酋、巴林等國進行訪問，在利雅得接受阿拉比亞電視台專訪時，談到新疆問題，王毅堅決表示，新疆過去五年人口、就業、人均都有上升，根本不存在勞動、宗教、甚至種族滅絕的爭議。王毅續指，涉疆問題的本質是反恐及反分裂問題，各族群眾的生存權和發展權曾因此遭到嚴重踐踏，在政府努力下，新疆地區已連續4年多未再發生暴力和恐怖攻擊事件，過去5年經濟年均增長6.1%，人均可支配收入年均增長5.8%，現行標準下300多萬貧困人口全部脫貧，人類發展指數比30年前提升近2倍，人口還從2010年的1017萬人上升至2018年近1272萬人，也依法保障各族群眾宗教信仰自由的權利。從這些成就看，不懂何來種族滅絕、宗教壓迫、強迫勞動？王毅還說，個別西方國家企圖在涉疆問題上給中國扣帽子、潑髒水，居心叵測，目的就是要以謊言抹黑中國的形象，挑撥中國同阿拉伯、伊斯蘭國家的關係，最終阻撓破壞中國的發展進程，如此違反人類良知、違背時代潮流的舉動，注定不會得逞。另一方面，中國駐美大使館26日也在官網刊出大使崔天凱接受美國《CNN》的專訪內容，針對新疆人權問題，當主持人阿曼普(Christiane Amanpour)問到，《CNN》記者曾受維族人所託，到新疆替他們尋找失散的子女，但中方卻阻止這些孩子離開孤兒院，並將他們從上海遣送回新疆，北京出於何種政治動機做這些行為時，崔天凱的回應顯得有些不滿，聲稱：「現在有太多胡編亂造的（涉疆）新聞，所以我不相信這個故事」、「太令人遺憾了，實在是很令人遺憾，利用和操弄個別家庭的境遇是非常不道德的，也不是真正的新聞報導，CNN的做法太令人遺憾了。」崔天凱的說法隨即遭阿曼普駁斥，否認報導是操縱新疆家庭，而是記者有其新聞責任，調查及報導真相，接著又繼續追問崔天凱關於維族遭打壓的議題，但崔天凱仍沒有正面回應，只表示：「中國沒有做（你所說的）這些事情。我清楚地強調一遍，中國沒有做這些事情。不幸的是，包括記者在內的一些人，從一開始就帶著極深的成見和偏見，問題出在他們身上。」