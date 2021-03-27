清明連假出遊趣　台中都會漫步遊程推薦

春暖花開正是出遊好日子，台中市觀光旅遊局推薦台中都會區旅遊，不論是文青、藝術、歷史、自然或親子景點通通有，你可以輕鬆自駕，也可以利用市公車路網、iBike、捷運漫遊；連假安排2天1夜來訪，保證您有個暖陽、心花開的美好回憶。

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中市府觀旅局長林筱淇推薦「台中文藝米其林美食二日遊」，米其林星級、米其林餐盤、米其林必比登合計56家，首先從國立臺灣美術館開始，附近美術園道商圈、草悟道漫步體驗文藝生活的上午時光，午餐能到米其林必比登推薦麵食料理gubami或印度菜淇里斯享用後，來到蘊藏歲月故事的老宿舍－審計新村，多采多姿的市集與懷舊空間的人文韻味，激盪出觸動人心的文藝氛圍，沿著路線走到了綠光計畫，老屋改造創新聚落擁有藝術、人文、創意三個主軸，體會到臺中老屋另一種新魅力。

傍晚可散步市民廣場一帶，恣意放鬆，欣賞街頭藝人表演、逛逛手作市集，晚餐來到米其林星級餐廳－俺達の肉屋，享用道地的和牛燒肉、體驗日本職人服務；晚上留宿於附近擁有多家通過觀旅局「安心旅宿」認證的文創青旅，廣受文青及網美的青睞，從早到晚吸收專屬臺中的藝文氣息，宵夜不容錯過米其林必比登推薦－台客燒肉粥，是古早味宵夜推薦。

第二天早晨走訪佔地67.34公頃、台中最大的中央公園，結合「智慧」、「低碳」與「創新」三大原則，有獨步全球的十二感官互動設施結合於園區之中進行運用，使得園區與一般公園截然不同。

黃昏時，可以登上公園的制高點，於自我體驗區欣賞都市叢林中的晚霞日落，不論是一早散步、運動又或者是下午野餐賞夕陽，生活更感輕鬆、從容。延續一早的愜意，午餐可到米其林星級餐廳－Forchetta地中海料理或者是鹽之華法式料理來一場美食饗宴；之後來到台中國家歌劇院欣賞獨特的建築之美，再到名聞海內外、用色大膽、富有童趣的彩虹眷村，出自於彩虹爺爺黃永阜之手，是造訪臺中不可錯過的景點之一。

▲國家歌劇院(圖／觀旅局提供2021.3.27)