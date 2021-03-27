NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

恭喜！周孝安宣布結婚　新娘是小9歲超正女星「象迷娘」

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-03-27 13:10:20

▲周孝安（左）跟陳天仁宣布結婚。（圖／陳天仁、周孝安臉書）
▲周孝安（左）跟陳天仁宣布結婚。（圖／陳天仁、周孝安臉書）
藝人周孝安今（27日）宣布，已與小9歲的「象迷娘」陳天仁結婚，經紀人也透露他們過年前就登記，消息獲得大批網友祝福。
我是廣告 請繼續往下閱讀
周孝安臉書宣布結婚，他曬出與陳天仁的情侶照，寫下：「其實我一直想要有個自己的家庭，現在我的太太讓我實現這願望了，謝謝一直支持我的朋友們，也謝謝曾經鼓勵我會幸福的粉絲們，謝謝大家的祝福，我們結婚囉！」文末更標記老婆，放閃十足。
陳天仁2010年因在中華職棒賽事中，熱情為兄弟象隊加油，可愛模樣全被轉播出去，此後獲封「象迷娘」稱號，她爆紅後於2013年拍戲出道。在周孝安公布喜訊後，陳天仁也跟進老公，發文表示：「謝謝能遇見和我相像的靈魂伴侶，每天都讓我笑到肚子痛，希望大家也都有好歸宿呀。」
周孝安經紀人表示，他與陳天仁過年前就完成登記，但因為疫情的關係，目前沒有宴客計畫，透露小倆口很幸福，同時感謝外界的關心與祝福。
▲▼周孝安跟陳天仁同時在臉書宣布結婚。（圖／陳天仁、周孝安臉書）
▲▼周孝安（上下圖左）跟陳天仁在臉書宣布結婚。（圖／陳天仁、周孝安臉書）
▲▼周孝安跟陳天仁同時在臉書宣布結婚。（圖／陳天仁、周孝安臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字

NOW民調中心

你心目中覺得哪位台灣「體育女主播」最正？

你心目中覺得哪位台灣「體育女主播」最正？

繼續作答
你覺得民進黨不惜以立院多數也要強擋「疫苗採購調閱小組」的理由是？

你覺得民進黨不惜以立院多數也要強擋「疫苗採購調閱小組」的理由是？

繼續作答
虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

北捷換新LOGO，你覺得新的好看還是舊的好看？

新的
舊的
35.71%64.29%
2021-03-26-2021-04-01

法官認定沒性騒擾，遭判撤職、停用2年，您認為丁允恭是否遭輕判？

是，遭輕判
不是，沒有遭輕判
94.81%5.19%
2021-03-25-2021-03-31

你相信男女之間存在著「純友誼」嗎？

相信
不相信
48.45%51.55%
2021-03-24-2021-03-30

你會抵制使用新疆棉的品牌嗎？

不會
86.21%13.79%
2021-03-26-2021-03-30

蘇揆打「全台第一針」，會不會讓你更安心去接種疫苗？

不會
11.3%88.7%
2021-03-22-2021-03-28
即時
推薦閱讀