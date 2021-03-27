恭喜！周孝安宣布結婚 新娘是小9歲超正女星「象迷娘」
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-03-27 13:10:20
藝人周孝安今（27日）宣布，已與小9歲的「象迷娘」陳天仁結婚，經紀人也透露他們過年前就登記，消息獲得大批網友祝福。
周孝安臉書宣布結婚，他曬出與陳天仁的情侶照，寫下：「其實我一直想要有個自己的家庭，現在我的太太讓我實現這願望了，謝謝一直支持我的朋友們，也謝謝曾經鼓勵我會幸福的粉絲們，謝謝大家的祝福，我們結婚囉！」文末更標記老婆，放閃十足。陳天仁2010年因在中華職棒賽事中，熱情為兄弟象隊加油，可愛模樣全被轉播出去，此後獲封「象迷娘」稱號，她爆紅後於2013年拍戲出道。在周孝安公布喜訊後，陳天仁也跟進老公，發文表示：「謝謝能遇見和我相像的靈魂伴侶，每天都讓我笑到肚子痛，希望大家也都有好歸宿呀。」周孝安經紀人表示，他與陳天仁過年前就完成登記，但因為疫情的關係，目前沒有宴客計畫，透露小倆口很幸福，同時感謝外界的關心與祝福。
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