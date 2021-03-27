旗開得勝 中油足球隊晉級及開賽祈福儀式
記者黃守作／高雄報導
2021-03-27 18:15:37
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中油足球隊晉級及開賽祈福儀式，是由煉製事業部執行長徐漢主持，立法委員劉世芳、煉製事業部副執行長曾繁鑫、行政室主任胡漢鯤、公關組經理顏清瑞、高雄廠廠長楊進國，以及34位中油足球隊隊職員和高雄市16所中、小學校長與會。
祈福儀式是由中油足球隊總領隊徐執行長擔任主祭，率領隊毛一風、總教練鍾劍武及隊職員、中油員工等，共同祈求球隊每戰皆捷、隊員平安。台灣中油煉製事業部執行長徐漢在致詞時表示，中油足球隊於去(109)年在企業乙組聯賽表現優異，但那僅是暖身而已，真正的比賽現在才開始，希望球隊今(110)年晉級企業甲組聯賽的成績能夠坐5望4，如果能打入前3名，我一定會說服中油董事會，為每位球員加薪，以資鼓勵。
徐漢指出，中油足球隊去年在企業乙組聯賽中，創下13勝0敗1和的佳績，取得乙組冠軍，而球隊去年能夠每戰皆捷，均拜教練的運籌帷幄，球員的賣力演出所賜，今年進入甲組聯賽後，球隊的水準丕變，在強敵環伺下，要突圍而出，球隊的水準與作戰策略勢必須整個提升才行。徐漢說，企業甲組聯賽將於4月11日開賽，共有8隊，經3個循環、每1循環7場，總計有21場賽事，也就是說，同一個球隊，須要遭遇並廝殺3場，分出高下。徐漢強調，甲組聯賽水準完全不同於乙組，球員的體力、耐力及教練的作戰策略，場場都是空前的考驗，即使每場都是硬仗，但終究要回歸基本面，那就是，教練群的作戰策略是否運用得當，及球員整體的表現是否優異，才是球賽決勝的關鍵。
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