「舉重女神」郭婞淳自己喊！4月前進亞錦賽爭東奧門票

台灣舉重好手郭婞淳今天出席UA活動，不但和自己壁畫合照，她也自稱是「舉重女神！」還笑說自己最愛眼神，親切簽名留念。

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郭婞淳受訪時表示，她日前已完成接種AZ疫苗，預計4月13日飛往烏茲別克參加亞錦賽，也是她睽違1年多，首度參加國際賽。

而這次她將參加59公斤級賽事，雖然很久沒比賽，但郭婞淳也會有「戰略」，她笑說：「還是要情蒐一下。」

不過郭婞淳出國前也要考慮採檢，甚至到了烏茲別克還是要簡單隔離，她說：「聽說採檢很痛。」只要亞錦賽郭婞淳參加，幾乎就可以拿到奧運門票，但她依舊會全力應戰。