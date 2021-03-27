青年局攜手高雄大學　助社群小編出頭天

社群當道，社群小編近年已成為年輕人夢想工作之一，高市府青年局與國立高雄大學共同舉辦「社群網絡管理師」培訓課程，要幫小編們增進技能「出頭天」，吸引破百位青年報名，最後篩選出30位學員參與培訓。課程內容涵蓋行銷文案設計、顧客互動、影片及圖片拍攝與後製、直播技巧、廣告投放、流量優化等完整面向。

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青年局攜手高大開課，今（27）日於高雄大學舉行開訓典禮，參與培訓的多數為現職於企業之小編。青年局副局長顏己喨出席時表示，社群媒體行銷透過即時的傳播訊息及與顧客互動，更容易建立良好的品牌形象，因此青年局希望能夠培養現職小編，或是未來有興趣投入行銷領域的青年，提升職場能力。

高雄大學社會網絡創新中心主任楊書成認為，網路行銷是許多新創企業曝光的重要管道，也是消費者接觸企業的第一線，然而小編的工作絕不是發發文而已，透過培訓課程，可以讓小編精進各項本職學能，進而十八般武藝樣樣精通。

▲「社群網絡管理師」培訓課程內容涵蓋行銷文案設計等完整面，要幫小編們增進技能「出頭天」。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.27）

台灣新媒體應用發展協會理事長陳祈彥強調，網紅的訓練和小編的訓練是截然不同的，網紅是一個產品，但真正讓產品發光發熱的關鍵是背後的小編（群），透過這樣的課程設計，我們期待能看到更多具備基礎能力的小編。

培訓課程預計開辦三梯次，6月及8月將開辦第2及第3梯次，課程完全免費，開課資訊請洽青年局網站。青年局表示，本年度培訓課程結束後，學員可參加由該局與台灣社會網絡學會舉辦之「專業社會網絡管理師」認證考試，通過考試者，將可取得認證證照。