出席撤銷政治受難者有罪判決 蔡英文期許促轉會三要務
記者胡宥心／台北報導
2021-03-27 13:40:31｜2021-03-27 13:47:51
促轉會今（27）日舉行「平復司法不法第五波至七波刑事有罪判決撤銷公告儀式」，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌都出席，蔡英文致詞時代表政府向現場受難者家屬致歉，對於轉型正義涉及的幾項工作，例如研議賠償方案、處置威權象徵、照顧受難前輩工作，除了需要促轉會持續規劃溝通，相關機關也有責任共同參與。
這次撤銷105件政治受難者有罪判決，包括原住民族政治受難者杜孝生等。先前已被撤銷有罪判決的原住民族黃勳東家屬黃宏文參加活動前受訪表示，父親癌末去世前親自收到撤銷有罪的判決，激動地眼光泛涙，後來就開心起來，還與他母親一起唱歌。杜孝生家屬杜銘哲透過聲明表示，原住民族在台灣歷史上從未缺席，蔡總統2016年代表政府向原住民族道歉，邁向和解。台灣民主化成就世人有目共睹，轉型正義與人權推動仍有紛爭有待解決，希望國家對過去錯誤引以為戒，人民不再冷漠。「真抱歉，讓大家等了這麼久。現在，我們終於要把有罪的標籤撕下來了。」蔡英文表示，政府向受難者表達抱歉，政府各機關要虛心面對、積極落實轉型正義。她說，促轉會接下來有三項重要任務。第一，要加速政治檔案的清查工作。特別是最近幾年，陸續有進展的情治機關檔案，更要全面加以整理還原威權政府對人民的壓迫和監控的真相。蔡英文說，第二，檔案重見天日，要更努力調查歷史真相，才能終結臺灣轉型正義，經常被批評「只有受害者，沒有加害者」困境；第三，則是和政府各機關一起落實轉型正義。比如研擬賠償方案、處置威權象徵、照顧受難前輩等工作。蘇貞昌致詞中連連讚揚蔡英文上任後推行轉型正義工作，他說，如果不是台灣人力量支持蔡英文，讓民主政府正視過去，以國家力量平復威權不法，台灣就無法往前走。面對近來AZ疫苗施打風波，蘇貞昌在台上也抱怨說，政府的責任一刻也不敢忘記，實地做才會了解有多大困難，因為台灣經過民主開放後，意見多元、各方勢力，連打疫苗都有不同意見。