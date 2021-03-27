最正重機女神！何美接下挑戰 「火辣英姿」準備環島
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-03-27 14:00:30｜2021-03-27 14:02:52
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何美去年年底接下騎重機的挑戰，練習過程中常常站不穩跌倒，自詡「花蓮小飆仔」的她也開始擔心，甚至在考重機駕照前2天弄丟錢包，因為她汽機車駕照拿到不到1周，所以非常焦急，深怕來不及補辦、無法如期應試考照。何美最後順利拿到重機駕照，也將準備展開環島旅程，預計第一站前往苗栗，後續將造訪墾丁與花蓮等地，她也透露，很想長途騎回花蓮，秀帥氣英姿給爸媽看。
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