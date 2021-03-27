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最正重機女神！何美接下挑戰　「火辣英姿」準備環島

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-03-27 14:00:30｜2021-03-27 14:02:52

▲何美考到重機駕照準備環島。（圖／何美IG）
▲何美考到重機駕照準備環島。（圖／何美IG）
27歲新生代女星何美，近年不管是歌唱、戲劇工作，都繳出漂亮成績單，今年更受邀擔任重機品牌大使，化身重機女神的她，決定挑戰騎重機環島，開心表示：「希望把自己當作一個例子，如果我可以的話，那女生們一定沒問題！」
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▲何美很想趕快秀重機英姿給爸媽看。（圖／猿聲）
▲何美很想趕快秀重機英姿給爸媽看。（圖／猿聲）
何美去年年底接下騎重機的挑戰，練習過程中常常站不穩跌倒，自詡「花蓮小飆仔」的她也開始擔心，甚至在考重機駕照前2天弄丟錢包，因為她汽機車駕照拿到不到1周，所以非常焦急，深怕來不及補辦、無法如期應試考照。
何美最後順利拿到重機駕照，也將準備展開環島旅程，預計第一站前往苗栗，後續將造訪墾丁與花蓮等地，她也透露，很想長途騎回花蓮，秀帥氣英姿給爸媽看。
▲▼何美保養得宜，化身最辣重機女神。（圖／猿聲、何美IG）
▲▼何美保養得宜，化身最辣重機女神。（圖／猿聲、何美IG）
▲▼何美保養得宜，化身最辣重機女神。（圖／猿聲、何美IG）
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