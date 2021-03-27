電子菸危害不亞於香菸！ 二代戒菸效果比你想像中好
健康醫療網
2021-03-27 14:31:00
【健康醫療網／記者曾正豪報導】許多人曾經嘗試靠自己的意志力戒菸，但其實沒有想像的簡單!尤其是菸癮來的時候，常會造成情緒起伏、坐立難安、無法集中注意力等狀況，這時候就是所謂的「戒斷症狀」，是大部分戒菸失敗的主因。而戒菸藥物最主要就是協助這一個時期以度過菸癮，藉此改掉抽菸的習慣。
戒菸門診 依個別情況對症下藥樂生療養院家醫科主任郭紋翠表示，自政府開始推動二代戒菸，國人吸菸率有逐年下降的趨勢。不僅戒菸藥物更為多元化，藥物也有健保補助，由戒菸門診醫師評估每個人適合使用的藥物，安排衛教師指導戒菸技巧，並檢測體內一氧化碳量，且要定期回診評估戒菸進度跟是否有需要調整戒菸藥物，因此，戒菸門診成功率高出許多。戒菸動機是成敗關鍵 「3不」要確實做到戒菸動機會影響成敗關鍵，如健康因素、家庭、花費等等。郭紋翠提醒，注意「戒菸三不」：一、不拿菸：不要把菸放在隨手可得的範圍，並且移除和菸相關的物品如菸灰缸、打火機。二、不買菸：經過便利商店或買其他東西時，不要順手買菸，也不要幫別人買菸。三、不抽別人的菸：避免和抽菸的同事或朋友聚集，除非已經確定自己不會再抽菸。尤其是喝酒應酬的場合，能閃就閃，否則酒喝下去很容易忘記自己正在戒菸。電子菸在台灣不合法 當心藏毒威脅近年來興起電子菸風潮，許多電子菸添加了水果、棉花糖等風味，且外型上很酷、很炫，吸引不少青少年人嘗試，但其不僅大多含有尼古丁、香精等有害成分，甚至有被加入毒品的可能性!再者，電子菸在台灣並不合法，許多業者私下違法引進後，聲稱「電子菸可以幫助戒菸」、「使用起來安全無虞」等，林惠珍衛教師強調，電子菸帶來的禍害絕對不比傳統菸低，因此，若想要戒菸，還是尋求專業戒菸門診協助。資料來源：健康醫療網 電子菸危害不亞於香菸！ 二代戒菸效果比你想像中好健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊