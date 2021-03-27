正妹狗血編劇「邂逅」孔劉？結果手稿被剽竊！
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-03-27 22:00:00
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奇道勳因演出《阿斯達年代記》、《抓住幽靈》受到矚目，身高186公分的他，剛出道時被誇讚神似孔劉。他在《筆下》中飾演能操控人類命運的神「浩倫」，首集出場就和朴相南飾演的另一名命運之神「明」互相鬥嘴，頗有《鬼怪》裡孔劉和李棟旭相愛相殺的感覺；穿著大衣的兩人更一起走進時空隧道，才發現是致敬《鬼怪》雙帥的名場面。曾在《男朋友》裡演出朴寶劍青梅竹馬的全少妮，劇中飾演狗血劇《夫婦的會計》的救火編劇高締景，大寫誇張情節激出高收視。全少妮的生死簿被分配給奇道勳撰寫，奇道勳對愛情完全不了解，卻又想寫出浪漫愛情故事，於是參考愛情小說幫她配對戀情，還不小心用到她過去寫的小說情節，弄出反效果。劇中有不少雨中奔跑、撐傘散步等浪漫畫面，卻讓演員吃盡苦頭，全少妮笑說：「雖然畫面看起來很唯美，但拍攝時完全不是這麼一回事，在寒冷的冬天淋雨，真的很冷又很狼狽，但也因此和所有工作人員培養出革命情感。」《在我筆下的命運》全劇10集已在friDay影音獨家上架。
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