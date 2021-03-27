NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

正妹狗血編劇「邂逅」孔劉？結果手稿被剽竊！

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-03-27 22:00:00

▲奇道勳（左）長相被誇神似孔劉，在新戲中與全少妮浪漫相遇。（圖／奇道勳IG、friDay影音）
▲奇道勳（左）長相被誇神似孔劉，在新戲中與全少妮浪漫相遇。（圖／奇道勳IG、friDay影音）
由《孤單又燦爛的神－鬼怪》、《太陽的後裔》等劇編劇「金編」金銀淑擔任創意總監的奇幻愛情劇《在我筆下的命運》，找來神似孔劉的奇道勳與全少妮主演，故事講述奇道勳飾演掌管人類命運的「命運之神」，為了在人類的生死簿上寫出浪漫愛情故事，剽竊全少妮飾演的狗血劇編劇「高締景」手稿，因此展開奇幻相遇。
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《在我筆下的命運》致敬《鬼怪》名場面。（圖／friDay影音）
▲《在我筆下的命運》致敬《鬼怪》名場面。（圖／friDay影音）
奇道勳因演出《阿斯達年代記》、《抓住幽靈》受到矚目，身高186公分的他，剛出道時被誇讚神似孔劉。他在《筆下》中飾演能操控人類命運的神「浩倫」，首集出場就和朴相南飾演的另一名命運之神「明」互相鬥嘴，頗有《鬼怪》裡孔劉和李棟旭相愛相殺的感覺；穿著大衣的兩人更一起走進時空隧道，才發現是致敬《鬼怪》雙帥的名場面。
曾在《男朋友》裡演出朴寶劍青梅竹馬的全少妮，劇中飾演狗血劇《夫婦的會計》的救火編劇高締景，大寫誇張情節激出高收視。全少妮的生死簿被分配給奇道勳撰寫，奇道勳對愛情完全不了解，卻又想寫出浪漫愛情故事，於是參考愛情小說幫她配對戀情，還不小心用到她過去寫的小說情節，弄出反效果。
劇中有不少雨中奔跑、撐傘散步等浪漫畫面，卻讓演員吃盡苦頭，全少妮笑說：「雖然畫面看起來很唯美，但拍攝時完全不是這麼一回事，在寒冷的冬天淋雨，真的很冷又很狼狽，但也因此和所有工作人員培養出革命情感。」《在我筆下的命運》全劇10集已在friDay影音獨家上架。
▲全少妮（左）在新劇有不少在雨中畫面。（圖／friDay影音）
▲全少妮（左）劇中有不少在雨中的橋段。（圖／friDay影音）
關鍵字

NOW民調中心

你心目中覺得哪位台灣「體育女主播」最正？

你心目中覺得哪位台灣「體育女主播」最正？

繼續作答
你覺得民進黨不惜以立院多數也要強擋「疫苗採購調閱小組」的理由是？

你覺得民進黨不惜以立院多數也要強擋「疫苗採購調閱小組」的理由是？

繼續作答
虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

北捷換新LOGO，你覺得新的好看還是舊的好看？

新的
舊的
34.04%65.96%
2021-03-26-2021-04-01

法官認定沒性騒擾，遭判撤職、停用2年，您認為丁允恭是否遭輕判？

是，遭輕判
不是，沒有遭輕判
94.67%5.33%
2021-03-25-2021-03-31

你相信男女之間存在著「純友誼」嗎？

相信
不相信
46.74%53.26%
2021-03-24-2021-03-30

你會抵制使用新疆棉的品牌嗎？

不會
81.02%18.98%
2021-03-26-2021-03-30

蘇揆打「全台第一針」，會不會讓你更安心去接種疫苗？

不會
11.46%88.54%
2021-03-22-2021-03-28
即時
推薦閱讀