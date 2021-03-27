AZ疫苗增4例嚴重反應！其中一人心跳110、起紅疹送醫
記者賴志昶／台北報導
2021-03-27 15:10:44
中央流行疫情指揮中心今（27）表示，AZ疫苗自22日開打以來，至昨日為止施打人次共累計9232人；另外，今日新增13件不良反應事件，其中有4件較為嚴重；據統計，目前累計共27件不良反應，其中有5件嚴重不良反應。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，昨日共有2136人施打AZ疫苗，為近日單日接種人數最高，累計共施打9232人；至於為何能新增如此多施打人數，主要是昨日新增15家醫療院所能施打疫苗，目前共計有87個施打點。至於不良事件部分，羅一鈞指出，昨日新增13件不良事件，患者出現紅疹、暈厥、呼吸急促等狀況；至於4例嚴重不良反應，有1位在接種當日於腹部、胸部出現紅疹，心跳快速也達到110下，同時出現呼吸急促的現象。羅一鈞補充，第二位嚴重不良反應則是於接種當晚出現發燒、呼吸急促等症狀，等到隔天就醫治療，目前正住院進行觀察；第三位於22日施打疫苗後，25日仍持續發燒，且同樣有呼吸急促、畏寒等症狀，在注射部位也感到疼痛，因此送急診住院觀察。羅一鈞說，上述三位都屬於過敏或類過敏反應，而第四位則是本身有心律不整、暈厥等病史，在25日接種疫苗，隔天早上出現疲倦感，並於上班途中頭暈10分鐘才恢復，在住院觀察一晚後，已於今日早上出院。
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