未來將開放中國疫苗？指揮中心：僅承認海外民眾接種事實
記者賴志昶／台北報導
2021-03-27 15:40:43
中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中日前透露，未來也許會承認中國疫苗。對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（27）表示，所謂的承認，是承認海外民眾有接種疫苗的事實，主要是讓海外國人有一條能回家的路；至於採購中國疫苗，目前台灣有法規限制，且在科學上也未有足夠證據。
陳時中接受媒體專訪時表示，未來會逐步鬆綁邊境管制，若是有在海外施打疫苗者，可比照「中低風險國家」的入境人士，縮短為7日的檢疫時間；至於中國疫苗的問題，在台灣很容易泛政治化，他個人是傾向於「有打過疫苗就好」，但目前仍在專家會議中討論。對此，羅一鈞今於指揮中心記者會上回應，台灣若要採購中國疫苗，首先就會有法規上的限制；此外，中國疫苗的臨床試驗報告未普遍受醫學期刊認證，且也沒取得WHO、美國FDA等組織的許可，因此沒有足夠的科學證據能證明具有保護力。羅一鈞說，現階段有施打中國疫苗的人，不僅是中國台商，也包含其他地區的國人，譬如印尼就是僅有採購中國疫苗，因此這樣的措施是讓海外國人有一條回家的路，但不論國人返台是否有接種，都還是有14天居家檢疫的要求。羅一鈞表示，陳時中的想法是要在疫苗覆蓋率還沒起來之前，先訂定配套措施，讓已經有施打疫苗證明的人，能夠比照商務人士，在居家檢疫第7天申請自費採檢，以縮短居家檢疫的天數，但這項檢驗不僅會有PCR，也會包含抗體。至於此舉是否意味著承認中國疫苗，羅一鈞強調，這是承認海外國人有施打中國或俄羅斯等國疫苗的事實，而這些措施都是為了邊境解封，且政策是一體適用的，不是僅針對中國。
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