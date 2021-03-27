兒童節大禮！蘇揆耗資128億元打造「國家兒童未來館」
記者陳志仁／新北報導
2021-03-27 15:43:17
兒童節的大禮！新北市長侯友宜、文化部長李永得今（27）日陪同行政院長蘇貞昌視察位於板橋區漢生東路與文化路一段交叉口西南側的特專三用地（新板特定區文化用地），同意規劃為「國家兒童未來館」，將耗資128億元打造孩子創意發想的快樂天堂。
文化部文化資源司長洪世芳簡報市價約300億元的「第三種特定專用區」用地，以往曾規劃為「大台北新劇院」、「新北表演中心」等構想，因BOT（興建、營運、移轉）的興建模式，導致劇場主體比例低、住商比例太高，偏離文化設施設置目的，遭民眾反彈；因此，基地近20年無法開發，長年做為交通轉運停車場，被譏諷為全台地價最貴的機車停車場。蘇貞昌聽取報告後，同意文化部的規劃構想，要求兼顧民眾停車需求，軟體設施要有4國語言，請侯友宜加速協助核發建築執照，送給全國兒童「國家兒童未來館」的大禮物；禮物讓孩子充滿想像、科技、遊戲、文化，從遊戲中體驗科技，在快樂中夢想未來，讓台灣的亮眼地標性建築，成為世界都願意來台灣遊憩、住宿，並帶來商機，也符合台灣的未來發展。侯友宜認為，板橋特專三是新北市最精華的市中心土地，經將近20年總算塵埃落定，當年在新北市長選舉的過程中，蘇貞昌說要建兒童博物館，要做科技影音創意樂園，都不謀而合是為孩子們設想文化創意，帶來歡樂及無限思考的樂園；經地方與中央這兩年多的溝通與協調，終於拍板定案，新北市不但會來全力的協助，為兒童與國家整體繁榮而努力。新北市政府文化局指出，特專三由中央文化部權管，整體計畫的推動由中央主導，地方配合協助。經中央多次召開會議研商後，考量該地區因時空環境的變遷，及地方需求與基地發展，由原本以展演設施屬性的發展方，向轉變為兒童及親子體驗博物館的發展方向，打造首座國家級兒少文化科技館。