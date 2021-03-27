空中直擊櫻島火山　長榮航空愛媛類出國飛行紀錄

長榮航空與日本愛媛縣政府攜手合作，推出主題限定的類出國航班，今（27）日自台北松山機場飛往愛知縣松山市，於瀨戶內海繞行一周後返回台北松山機場，為讓旅客感受滿滿的日本氛圍，候機室準備日本傳統的鏡開祈福儀式，飛機上則準備愛媛縣產的清酒供旅客品嚐，還有專業導遊一路介紹飛行途中的景點，讓旅客有彷彿置身日本的感覺。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲候機室準備日本傳統的鏡開祈福儀式，讓旅客有彷彿置身日本的感覺。（圖／記者陳致宇攝）×▲候機室準備日本傳統的鏡開祈福儀式，讓旅客有彷彿置身日本的感覺。（圖／記者陳致宇攝）▲每位旅客登機都會獲得愛媛縣贈品。（圖／記者陳致宇攝）×▲每位旅客登機都會獲得愛媛縣贈品。（圖／記者陳致宇攝）長榮航空發言人陳耀銘表示：日本向來是國人出國旅遊的熱門首選，因此與愛媛縣政府共同推出愛媛類出國專機，帶大家直接飛向日本四國的愛媛上空，來趟高空旅遊；愛媛縣知事中村時廣也錄製一段影片，希望在疫情結束後大家能親自到愛媛旅遊。▲愛媛縣政府準備蜜柑狗狗周邊商品要送給旅客。（圖／記者陳致宇攝）×▲愛媛縣政府準備蜜柑狗狗周邊商品要送給旅客。（圖／記者陳致宇攝）▲餐點另外準備蜜柑狗狗棒棒糖，以及愛媛縣特色伴手禮一六塔。（圖／記者陳致宇攝）×▲餐點另外準備蜜柑狗狗棒棒糖，以及愛媛縣特色伴手禮一六塔。（圖／記者陳致宇攝）▲旅客可一次品嚐到愛媛縣產的石鎚純米大吟釀、溫和甘甜的愛媛冰飲蜜柑酒及世界頂級宇和島血橙酒。（圖／記者陳致宇攝）×▲旅客可一次品嚐到愛媛縣產的石鎚純米大吟釀、溫和甘甜的愛媛冰飲蜜柑酒及世界頂級宇和島血橙酒。（圖／記者陳致宇攝）這趟愛媛類出國專機是由長榮航空A321客機執飛，航程時間約5小時，候機室展示愛媛縣釀造的多項知名酒品及在地名產，同時將蜜柑汁水龍頭從日本空運來台；飛行路線會經過日本九州，飽覽櫻島火山、阿蘇火山的壯闊山景，緊接著映入眼簾的是愛媛縣歷史名城松山城，來島海峽大橋、島波海道以及瀨戶大橋，還有舉世聞名的世界遺產嚴島神社海上鳥居。▲航程途中邀請擁有日本SSI酒匠及專業日本領隊雙證照，且曾派駐經愛媛縣，旅居日本超過10年的伊台貿董事長管怡宣，介紹沿途景點的特色並親自示範如何品酒。（圖／記者陳致宇攝）×▲航程途中邀請擁有日本SSI酒匠及專業日本領隊雙證照，且曾派駐經愛媛縣，旅居日本超過10年的伊台貿董事長管怡宣，介紹沿途景點的特色並親自示範如何品酒。（圖／記者陳致宇攝）▲空中俯瞰櫻島火山。（圖／記者陳致宇攝）×▲空中俯瞰櫻島火山。（圖／記者陳致宇攝）▲瀨戶大橋橫跨日本本州到四國，機長特別降低飛行高度，讓旅客可以清楚的看見。（圖／記者陳致宇攝）×▲瀨戶大橋橫跨日本本州到四國，機長特別降低飛行高度，讓旅客可以清楚的看見。（圖／記者陳致宇攝）此外，航程途中邀請擁有日本SSI酒匠及專業日本領隊雙證照，且曾派駐經愛媛縣，旅居日本超過10年的伊台貿董事長管怡宣，介紹沿途景點的特色並親自示範如何品酒，旅客可一次品嚐到愛媛縣產的石鎚純米大吟釀、溫和甘甜的愛媛冰飲蜜柑酒及世界頂級宇和島血橙酒；客艙內以蜜柑狗狗為主題色設計特色小物，包括蜜柑狗狗的枕頭及頭墊布，以及特製的蜜柑狗狗棒棒糖，各種小細節也要有濃濃的日本風味。※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！未來將開放中國疫苗？指揮中心：僅承認海外民眾接種事實告別空中女王／波音747創多項記錄 總統外交出訪都搭它告別空中女王／縱橫天際逾半世紀 回顧波音747歷史軌跡