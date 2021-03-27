NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

「欠2.4億不多」　他曝澎恰恰新工作：3年還完不誇大

記者羅凌筠/新北報導

2021-03-27 15:58:20

澎恰恰提到近來住院休養。（圖／翻攝澎恰恰臉書）
▲澎恰恰新工作有著落。（圖／翻攝澎恰恰臉書）
澎恰恰欠下2.4億鉅額債務，宣布加入直銷電商平台賺錢，業務執行長王世均今（27）日出席記者會，透露正在規劃澎恰恰新的代言工作，豪氣撂話：「2.4億真的不多，2、3年內還完不是誇大的事。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲王世均（左）、洪曉蕾同台。（圖／記者羅凌筠攝）
▲王世均（左）傳授澎恰恰還債心法。（圖／記者羅凌筠攝）
王世均藉由自己經商失敗、欠債3億的經歷，跟澎恰恰分享還債心法：「不要跟A借錢還給B，你要利用A的資源賺錢還債，借東還西還是惡性循環，面對債務一件一件處理，我們都是這樣走過來。」王世均說澎恰恰幸運的是社會觀感好，「不像我，出去不被吐口水就不錯了，我都可以，你有什麼不可以？」
▲澎恰恰揮毫賣春聯。（圖／翻攝澎恰恰臉書）
▲王世均陪澎恰恰揮毫賣春聯。（圖／翻攝澎恰恰臉書）
陪著澎恰恰南下賣春聯，王世均說澎恰恰有一陣子很憂鬱，他跟澎恰恰也提出一針見血的建議：「澎哥最大問題是把自己喜歡的東西，當作人家會花錢，《鐵獅玉玲瓏》電視就看得到，誰要進戲院？」對於澎恰恰停掉2個節目，被爆酬勞蒸發2千萬，王世均認為反過來說，如果再開節目，澎恰恰就進帳2、3千萬，3年內還完2.4億不是問題。
關鍵字

NOW民調中心

長江後浪推前浪！在你的心目中誰是最有才的星二代？

長江後浪推前浪！在你的心目中誰是最有才的星二代？

繼續作答
你覺得民進黨不惜以立院多數也要強擋「疫苗採購調閱小組」的理由是？

你覺得民進黨不惜以立院多數也要強擋「疫苗採購調閱小組」的理由是？

繼續作答
你心目中覺得哪位台灣「體育女主播」最正？

你心目中覺得哪位台灣「體育女主播」最正？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

北捷換新LOGO，你覺得新的好看還是舊的好看？

新的
舊的
33.78%66.22%
2021-03-26-2021-04-01

法官認定沒性騒擾，遭判撤職、停用2年，您認為丁允恭是否遭輕判？

是，遭輕判
不是，沒有遭輕判
94.96%5.04%
2021-03-25-2021-03-31

你相信男女之間存在著「純友誼」嗎？

相信
不相信
48.19%51.81%
2021-03-24-2021-03-30

你會抵制使用新疆棉的品牌嗎？

不會
84.68%15.32%
2021-03-26-2021-03-30

蘇揆打「全台第一針」，會不會讓你更安心去接種疫苗？

不會
11.2%88.8%
2021-03-22-2021-03-28
即時
推薦閱讀