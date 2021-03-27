「欠2.4億不多」 他曝澎恰恰新工作：3年還完不誇大
記者羅凌筠/新北報導
2021-03-27 15:58:20
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王世均藉由自己經商失敗、欠債3億的經歷，跟澎恰恰分享還債心法：「不要跟A借錢還給B，你要利用A的資源賺錢還債，借東還西還是惡性循環，面對債務一件一件處理，我們都是這樣走過來。」王世均說澎恰恰幸運的是社會觀感好，「不像我，出去不被吐口水就不錯了，我都可以，你有什麼不可以？」
陪著澎恰恰南下賣春聯，王世均說澎恰恰有一陣子很憂鬱，他跟澎恰恰也提出一針見血的建議：「澎哥最大問題是把自己喜歡的東西，當作人家會花錢，《鐵獅玉玲瓏》電視就看得到，誰要進戲院？」對於澎恰恰停掉2個節目，被爆酬勞蒸發2千萬，王世均認為反過來說，如果再開節目，澎恰恰就進帳2、3千萬，3年內還完2.4億不是問題。
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