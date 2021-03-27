台北港也「大排長榮」？長雅輪煙囪被撞 長榮海運回應了
記者林莞茜／綜合報導
2021-03-27 16:33:05｜2021-03-27 17:01:12
長榮海運「長賜輪」於蘇伊士運河擱淺，至今（27）日狀況尚未排除，嚴重影響歐亞航線運輸，全球貿易損失慘重，但又傳出另艘貨輪「長雅輪」疑因橋式起重機操作失當導致煙囪被撞歪，卡在台北港無法開航，對此，長榮海運作出回應。
長榮海運表示，長榮租船「長雅輪EVER GENTLE」今日於台北港作業時遭橋式機碰撞，導致該貨櫃船煙囪凹損，但不影響船舶適航性及正常排煙功能。長榮海運澄清，長雅輪已經確認安全無虞，並依原訂時程於下午14時12分開航，並沒有網傳卡住台北港的情事。針對此事，交通部航港局表示，長雅輪進港時與橋式機碰撞，初步判定是橋式機操作失誤導致，但相關責任歸屬還須進一步檢視才能釐清。航港局稱長雅輪煙囪碰撞損傷，但不影響輪船動力系統，排煙功能也正常，沒有影響其他船舶進出，該船下次進港時間為6月份，會要求船公司在此之前修復完成。而至今仍卡在蘇伊士運河的長榮「長賜輪」擱淺已來到第4天，已近200艘貨輪受到影響無法通行，由於被阻擋的貨輪包括多艘原油油輪，連帶影響油價大漲，同時造成全球經貿損失金額已破300億美元。長賜輪船東日本正榮汽船公司日前稱目標是在今日晚間讓長賜輪脫困，目前荷蘭的Smit Salvage及日本的Nippon Salvage的兩支海上專業救助團隊已登輪協助長賜號脫困，美國海軍預計將派遣疏濬專家團隊前往運河馳援、土耳其也派遣救援船抵達加入救援行列。