P聯盟／林俊吉爆發！8三分狂砍32分 夢想家奪季後賽門票
記者黃建霖/新竹報導
2021-03-27 16:49:47｜2021-03-27 17:35:15
新竹街口攻城獅今(27)日在主場迎來本季最後一個主題周，再次和福爾摩沙台新夢想家進行交手，雙方這場比賽打得血脈噴張，也爆發聯賽開打以來的最大場上衝突。夢想家靠著主控林俊吉轟下全場最高的32分，終場以99:91拿下比賽，季後賽機會渺茫，夢想家則確定且下季後賽門票。
楊敬敏在上上周和大勝對撞、膝蓋受傷後，今天終於重新回歸賽場，被夢想家登錄在出賽名單之中，不過此役得分王塔克並未上場，由另一名洋將希克斯搭配杰倫出戰。本場比賽首節開打後，由杰倫率先拋投命中，為客隊首開紀錄，之後林俊吉連拿8分，打出一波12:0的高潮；攻城獅好不容易靠高國豪的罰球止血，但在之後的7分鐘就只有這2分，反而是教練團換上替補後進攻端稍有起色，首節打完夢想家以26:16領先，林俊吉該節就砍下15分。次節，林明毅投進三分球，大勝補籃成功，塔壁又完成一次三分打，一波7:0的攻勢，將分數迅速追近；不過之後雙方球員動作越來越大，結果一次球權爭搶，造成雙方洋將大亂鬥，大勝和杰倫都遭到裁判奪權出場。另外，夢想家教練團領到技術犯規一次，此次衝突之後，李家瑞飆進三分球，攻城獅一度將比數追平，不過夢想家靠著林俊吉的上籃，半場打完還是以47:45領先。易籃再戰後，塔壁連得4分，幫助攻城獅超前比數，不過李德威和林俊吉連續跳投命中，希克斯完成三分打，夢想家該節砍進8顆外線，包括希克斯在該節時間終了前的壓哨大號三分球，取得78:67領先。末節希克斯切入三分打，林俊吉和沃克再投進三分球，將領先拉開到全場最大的19分，今天先發狀態本來就不好的攻城獅，此時又沒有大勝能幫忙進攻，加上對方外線手感太好，總能在主場軍追分時給予回擊，最終就以8分差輸掉比賽。今天林俊吉再度爆發，在對方主守區域的情況下，獲得了許多空檔機會，投進8顆三分球、砍下32分，希克斯也在杰倫不在的情況下，扛起了運轉球隊攻勢的責任，得到27分、14籃板、5助攻。攻城獅本場比賽塔壁得到18分、21籃板、8阻攻，籃板和阻攻皆為本季新高；大勝雖然只打了不到半場，也貢獻了11分、8籃板、4助攻；板凳球員田浩、宋宇軒和林明毅分別得到10分、12分、11分。攻城獅賽前落後領航猿3場，落後夢想家2.5場，今天輸球後，在本季只剩下2場比賽的情況下，只有全勝、並且領航猿5戰全敗的情況下，才有機會搶下季後賽門票。