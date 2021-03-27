羅志祥挺新疆棉 恩師孫德榮「提1建議」幫忙止血
記者羅凌筠/台北報導
2021-03-27 17:49:33｜2021-03-27 18:41:09
羅志祥發文力挺新疆棉花，在微博由黑翻紅，和羅志祥情同父子的經紀人孫德榮，今（27）日出席台北海洋科技大學55周年校慶，提出1個忠告給身陷輿論風暴的羅志祥：「我覺得現在這種事情不需要多說，少說多做，多做一些有益社會，而且有益健康的事就好了。」
孫德榮子弟兵眾多，前「183Club」成員祝釩剛再度吸麻被撤銷緩起訴，孫德榮聽到消息直呼「又來了」，他說：「我以前就跟他講，不要太常去夜店，去夜店都是不好的藝人，所以才有空啊，反正他（祝釩剛）不靠這個賺錢，家裡有的是錢，人家當藝人，是比較好交女朋友，不然為什麼一直在夜店？」而前「七朵花」成員趙小僑15周寶寶胎停，忍痛引產，孫德榮則表示事後與她通過2次電話，「當下我覺得我們不敢通話，通話會哭在一起。她很堅強，適應很好，我捨不得她做試管就是這樣，失落比什麼都難治癒。」 孫德榮轉戰YouTuber，第1支影片分潤700元美金（約台幣2萬元），每月均收2500元美金（約台幣7萬元），還和羅志祥約好合拍影片，怎麼看羅志祥經營YouTube？他說：「我覺得很棒啊，但是他有算聽我的話，我說不能太早超越我，我會生氣。」孫德榮在台北海洋科技大學擔任校務顧問兼副教授，帶領王琄、劉亮佐、趙正平、JR、GINO、方季惟、李明川、詹仁雄等人打造校園的「星創基地」，也獲母校普林斯頓高中（育達商職）頒發傑出校友，為台北海大「星創基地」海選巨星的計畫，接見育達學弟妹。
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