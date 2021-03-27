減塑市集增添旅遊深度 小琉球減塑主題旅遊超夯
記者黃正忠／屏東報導
2021-03-27 20:00:00
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屏東縣政府交通旅遊處表示，為增加小琉球觀光旅遊的豐富度，並推動珍惜島上旅遊資源、友善環境概念，無塑市集活動以無痕飲食作為主打內容，運用環保餐具的出借，減少一次性餐具的耗費，場域內不提供一次性包裝餐點，也在活動中設計了結合環保行動的闖關遊戲，只要成功破關者就能獲得限量版「保麗龍回收再製的花瓶岩磁鐵」一枚。另外，闖關卡更設計成明信片，讓大家現場寫上想對海洋訴說的話語，再寄出給自己，廢棄物的再生運用讓參與者都非常有感。現場還安排了屏東縣立東港高中的師生前來推廣校內堆肥廚餘處理概念，讓當地業者與遊客們觀摩學習，嘗試落實廚餘自主妥善處理；同時現場也舉辦二手寶物任你挑活動，小琉球鄉親們將家中二手物品帶來市集擺攤，以免費交換的方式讓東西找到更適合的主人，達成資源延續利用。
疫情趨緩國旅盛行，小琉球成國人度假在首選，觀光人潮與日俱增，但觀光旅遊與環保減塑並不違和，獨一無二的咕咕幣、琉行杯、環保餐盒成了小琉球旅遊的在地標記，建構小琉球食宿遊購行減塑深度遊程，讓民眾體驗無痕飲食無塑旅遊的豐富度。
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