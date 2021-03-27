新疆棉風波 江啟臣：中共應讓採棉工人工作條件在陽光下
記者余祥／台北報導
2021-03-27 18:23:30｜2021-03-27 18:23:41
瑞典服裝品牌H&M發表聲明指新疆維吾爾自治區少數民族遭到強迫勞動，拒用新疆棉花，在中國引發抵制浪潮。國民黨主席江啟臣今（27）日說，中共當局與關切各方應讓新疆採棉工人工作條件和生活狀況攤在陽光下；他也希望各界尊重保障受波及的台灣企業主和藝人的言論自由，積極保護他們。
江啟臣透過臉書表示，國民黨走出過去國共戰爭的威脅，逐步依照國父孫中山思想和「中華民國憲法」揭示的原則價值，保障了今天台灣人民珍惜並感到驕傲的自由、民主、人權與繁榮；在倡議大陸政策以及接觸中共時，國民黨不應也不會犧牲這些原則與價值。江啟臣說，這樣的原則與價值，就是國民黨面對兩岸與國際各種爭議時應該要站穩的立場。這次新疆棉花的事件當然也是如此；無論漢人、當地維吾爾族和其他少數民族的勞動權和宗教權，都應該獲得保障與尊重。江啟臣認為，在台灣對新疆發生的事情所知真的很有限，中共當局與關切的各方應該讓資訊更加公開透明，讓更多人了解目前新疆採棉工人的工作條件和生活狀況，一切攤在陽光下，當有助於平息爭議。江啟臣指出，身為國際關係學術領域的一分子，他知道國際間許多無區別、衝動式的制裁，受害者最後卻可能是大家想要幫助的對象。此時煽動的言語、訴諸民族主義、相互的指責或抵制，並無助於了解真相，也無助於促進新疆當地人權與生活、勞動等條件的再提升。江啟臣表示，保障新疆人民的基本人權和生活、勞動條件，才是大家關切新疆棉事件的真正目的；基於這樣的價值與理念，衷心希望各界尊重及保障台灣企業主和藝人的言論自由，兩岸執政者則應積極保護受波及的台灣企業和藝人。新