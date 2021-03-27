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高流不設限　陳其邁：高流將成為5G AIoT產業實驗測試場

記者郭凱杰／高雄報導

2021-03-27 18:30:27

▲高雄流行音樂中心今午滿載測試前後任高雄市長陳菊、陳其邁相皆出席，邀3500名市民參與開箱。（圖／高市府提供）
▲高雄流行音樂中心今午滿載測試前後任高雄市長陳菊、陳其邁相皆出席，邀3500名市民參與開箱。（圖／高市府提供）
高雄流行音樂中心海音館今(27) 日下午舉辦滿載測試演出「高流Play！」監察院院長陳菊、高雄市長陳其邁皆出席活動，與現場市民朋友共同見證高流中心滿載測試演出的重要里程碑。陳其邁表示， 期待這次高流實境「總體檢」後，能儘快開幕，展開台灣流行音樂展演新歷程。讓高流中心不僅是音樂基地，更將成為5G AIoT的新創產業實驗場域測試場，覺得很開心。
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▲高雄市長陳其邁與現場市民朋友共同見證高流中心滿載測試演出的重要里程碑。陳其邁表示，高雄流行音樂中心的落成，對整個高雄港區發展具有重大意義。（圖／高市府提供）
▲高雄市長陳其邁與現場市民朋友共同見證高流中心滿載測試演出的重要里程碑。陳其邁表示，高雄流行音樂中心的落成，對整個高雄港區發展具有重大意義。（圖／高市府提供）
高雄流行音樂中心海音館舉辦滿載測試演出「高流Play！」邀請高爾宣、孫盛希、宇宙人、林哲儀、康康康樂隊5組不同類型藝人輪番上陣，首先由出身高雄鳳山的康康為演出揭開序幕，攜手成軍超過20年的康康康樂隊以Live band形式一連幾首膾炙人口的國民歌曲熱鬧開唱，迅速炒熱全場氣氛，帶領3500名樂迷搶先體驗全臺唯一完整建置的d&b soundscape沉浸式音響系統，一同現場親臨感受世界級的聲音，也替即將迎來正式啟用的高流海音館揭開序幕。
▲高雄流行音樂中心海音館舉辦滿載測試演出「高流Play！」今天是高流首次開放民眾入場。（圖／高市府提供）
▲高雄流行音樂中心海音館舉辦滿載測試演出「高流Play！」今天是高流首次開放民眾入場。（圖／高市府提供）
陳其邁表示，市府未來也將戰略目標拉大，高雄流行音樂中心的落成將會是5G試驗場域中重要一環，讓高流中心不僅是音樂基地，更將成為5G AIoT的新創產業實驗場域測試場，覺得很開心。
▲高雄流行音樂中心海音館室內滿載測試，大批樂迷匯聚港區，呈現場內外貨真價實的「滿載」
▲高雄流行音樂中心海音館室內滿載測試，大批樂迷匯聚港區，呈現場內外貨真價實的「滿載」
至於駁二藝術特區舉辦「大港開唱」，陳其邁也說，他今天與與明天應都會來看，大港開唱幾乎把所有的台灣傑出的樂團都到高雄，「俗擱大碗」「卯死啦」，大家可一次在這裡把台灣樂團一次做最精采的體驗。
至於有網友想看陳其邁人體衝浪表演，他也說「別相害啦」。
曾任高雄市長的陳菊在出席時除感謝高市府邀請參與高流滿載測試，讓她有機會回到高雄，「這是高雄人的大事，我們真的非常開心」。
陳菊也回憶說，當年陳其邁市長推動港市合一，接續她擔任市長偕團隊努力爭取，前後超過十年的時間。今天看到流音中心落成，她認為，這是高雄人努力奮鬥、永不放棄精神的展現。期待未來亞洲新灣區因為流音中心，讓我們高雄市的藝文建設更多元更精采，她非常榮幸能與高雄人一起慶祝。
身為高雄鳳山的高雄囝仔的康康表示，從鳳山學生時代的啟蒙，到五福一路老字號酒吧的駐唱開始，到今天能在五福四路底的高雄流行音樂中心海音館舞台上，一路走來很激動也很光榮!高雄有外好汝甘知！
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