高流不設限 陳其邁：高流將成為5G AIoT產業實驗測試場
記者郭凱杰／高雄報導
2021-03-27 18:30:27
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高雄流行音樂中心海音館舉辦滿載測試演出「高流Play！」邀請高爾宣、孫盛希、宇宙人、林哲儀、康康康樂隊5組不同類型藝人輪番上陣，首先由出身高雄鳳山的康康為演出揭開序幕，攜手成軍超過20年的康康康樂隊以Live band形式一連幾首膾炙人口的國民歌曲熱鬧開唱，迅速炒熱全場氣氛，帶領3500名樂迷搶先體驗全臺唯一完整建置的d&b soundscape沉浸式音響系統，一同現場親臨感受世界級的聲音，也替即將迎來正式啟用的高流海音館揭開序幕。
陳其邁表示，市府未來也將戰略目標拉大，高雄流行音樂中心的落成將會是5G試驗場域中重要一環，讓高流中心不僅是音樂基地，更將成為5G AIoT的新創產業實驗場域測試場，覺得很開心。
至於駁二藝術特區舉辦「大港開唱」，陳其邁也說，他今天與與明天應都會來看，大港開唱幾乎把所有的台灣傑出的樂團都到高雄，「俗擱大碗」「卯死啦」，大家可一次在這裡把台灣樂團一次做最精采的體驗。至於有網友想看陳其邁人體衝浪表演，他也說「別相害啦」。曾任高雄市長的陳菊在出席時除感謝高市府邀請參與高流滿載測試，讓她有機會回到高雄，「這是高雄人的大事，我們真的非常開心」。陳菊也回憶說，當年陳其邁市長推動港市合一，接續她擔任市長偕團隊努力爭取，前後超過十年的時間。今天看到流音中心落成，她認為，這是高雄人努力奮鬥、永不放棄精神的展現。期待未來亞洲新灣區因為流音中心，讓我們高雄市的藝文建設更多元更精采，她非常榮幸能與高雄人一起慶祝。身為高雄鳳山的高雄囝仔的康康表示，從鳳山學生時代的啟蒙，到五福一路老字號酒吧的駐唱開始，到今天能在五福四路底的高雄流行音樂中心海音館舞台上，一路走來很激動也很光榮!高雄有外好汝甘知！
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