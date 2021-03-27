黃子佼接愛徒LuLu主持棒 做人喊卡「高人指點生虎娃」
記者羅凌筠/台北報導
2021-03-27 18:40:46
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談到做人計畫，黃子佼自爆有高人指點，他和孟耿如想生牛寶寶「不會有好消息」，天命不可違，所以夫妻倆心情放鬆，明年再拚虎寶寶，而ㄚ頭則認為世界太亂，不打算生小孩，還搞笑用避孕催收視率：「節目一直做，我就一直不懷孕。」
ㄚ頭擁7家公司、334家店舖，年收入破千萬，海外加盟也拓展迅速，今年還要投入電商網路。對於陳沂質疑她唬爛創業經，ㄚ頭說：「我版面比較多，很多人想有機會有新聞，是事實的東西我不需要特別回應。」
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