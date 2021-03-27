NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

黃子佼接愛徒LuLu主持棒　做人喊卡「高人指點生虎娃」

記者羅凌筠/台北報導

2021-03-27 18:40:46

▲ㄚ頭（左）、黃子佼開新節目。（圖／記者羅凌筠攝）
▲ㄚ頭（左）、黃子佼開新節目。（圖／記者羅凌筠攝）
黃子佼、ㄚ頭（詹子晴）今（27）日出席《大老闆聯盟》第二季記者會，從第一季主持人LuLu手中接棒，黃子佼笑稱：「這幾年她也接了我很多東西，互相有來有往。」師徒倆今年也有機會合體工作，他還自掏腰包買5張票，要支持LuLu轉戰大銀幕作品《當男人戀愛時》。
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲黃子佼（左）、孟耿如決定把婚禮取消。（圖
▲黃子佼（左）、孟耿如做人喊卡。（圖 / 黃子佼臉書）
談到做人計畫，黃子佼自爆有高人指點，他和孟耿如想生牛寶寶「不會有好消息」，天命不可違，所以夫妻倆心情放鬆，明年再拚虎寶寶，而ㄚ頭則認為世界太亂，不打算生小孩，還搞笑用避孕催收視率：「節目一直做，我就一直不懷孕。」
▲詹子晴上圍豐滿。（圖／翻攝詹子晴IG）
▲詹子晴副業王國跨足電商。（圖／翻攝詹子晴IG）
ㄚ頭擁7家公司、334家店舖，年收入破千萬，海外加盟也拓展迅速，今年還要投入電商網路。對於陳沂質疑她唬爛創業經，ㄚ頭說：「我版面比較多，很多人想有機會有新聞，是事實的東西我不需要特別回應。」
關鍵字

NOW民調中心

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
你心目中覺得哪位台灣「體育女主播」最正？

你心目中覺得哪位台灣「體育女主播」最正？

繼續作答
長江後浪推前浪！在你的心目中誰是最有才的星二代？

長江後浪推前浪！在你的心目中誰是最有才的星二代？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

北捷換新LOGO，你覺得新的好看還是舊的好看？

新的
舊的
35.23%64.77%
2021-03-26-2021-04-01

法官認定沒性騒擾，遭判撤職、停用2年，您認為丁允恭是否遭輕判？

是，遭輕判
不是，沒有遭輕判
94.56%5.44%
2021-03-25-2021-03-31

你相信男女之間存在著「純友誼」嗎？

相信
不相信
47.75%52.25%
2021-03-24-2021-03-30

你會抵制使用新疆棉的品牌嗎？

不會
80.92%19.08%
2021-03-26-2021-03-30

蘇揆打「全台第一針」，會不會讓你更安心去接種疫苗？

不會
11.11%88.89%
2021-03-22-2021-03-28
即時
推薦閱讀