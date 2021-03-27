中職／蝴蝶再度飛舞！12龍將開球 徐生明遺孀感動
記者吳政紘/台北報導
2021-03-27 19:02:03
曾經創造三連霸歷史的味全龍職業棒球隊於2019年宣告回歸中華職棒舞台，也於今年正式回到一軍的戰場，昔日經典龍將帶著過去龍魂的精神與榮躍，在天母主場「龍躍開幕趴」第二天活動「世代榮躍」中現身， 除了賽前與老龍迷、新龍迷見面簽名外，味全龍更在賽前舉辦經典傳承儀式，將過去龍魂不滅的故事與榮躍傳給新生的龍隊，透過親自到場勉勵，期許現任龍將能繼續將龍的精神永續，也象徵著棒球經濟生態圈的共好與永續。
味全龍職業棒球隊挾著2020年二軍總冠軍的氣勢攻回一軍戰場，雖然在賽季開打後兩週才迎來自己主場開幕系列戰，誠意滿滿規劃回饋球迷的各項活動，除了各種科技體驗與LINE@會員系統的球迷服務，也特地規劃經典龍將的簽名見面會，邀請回經典龍將與球迷同樂，除了現任一軍總教練葉君璋、打擊教練張泰山外，包含二軍總教練黃煚隆也特地北上，並請回黃平洋、羅世幸、呂明賜、李安熙、陳大順、蔡昆祥、武建州、陳炳男、黃自強等人，在現場設置經典龍將的介紹與回顧，帶球迷一覽過去的榮耀時刻。 在歷史性的回歸開幕趴「世代榮耀」主題日中，味全龍特別特復刻了最經典的直條紋款式球衣，現場12位龍將穿上復刻球衣令球迷感動不已，創辦人魏應充在賽前的傳承儀式中特別帶出一件復刻球衣，由過去味全龍隊的隊長黃煚隆代表，將龍魂精神交棒給現任的隊長林旺衛選手，此舉象徵著味全龍的世代共好與榮耀傳承，繼續將故總教練徐生明生前的精神延續，賽前開球儀式也安排師母謝榮瑤女士擔任開球儀式的打者，由經典龍將金臂人黃平洋開球，師母也象徵著承接揮棒的角色，目前更出任頂新和德接棒未來女子棒球隊的領隊，從各個層面將徐總的龍魂傳遞。