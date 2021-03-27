選美皇后王惠萱靠運動走出憂鬱症　示範「漫畫腰」超吸睛

曾拿下全球城市小姐選美比賽桃園市第一名的王惠萱，今（27）日舉辦新書「美皇后健身教室」記者會，除了大方分享維持好身材的方法外，也親自示範「漫畫腰」，超級柔軟的身段讓現場民眾驚呼連連。

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王惠萱表示：「女人的美不能只是靠化妝，運動才能同時擁有美麗又掌握健康。運動有很多好處，像是減肥、增加心肺功能、預防骨質疏鬆等等，還能改善全身的循環系統，把身體中造成發炎的廢物排出去。」她透露以前曾因為生活不順遂，一度罹患憂鬱症長達3年，最後靠著運動擺脫病魔，「和朋友看完電影後，走在路上就莫名掉眼淚，後來真的是靠運動走出憂鬱症，剛開始是跑步。」雖然以前沒有運動習慣，但為了身心健康，王惠萱不但沒有半途而廢，後來更考上5個國家、20張專業健身教練證照。

▲ 王惠萱示範漫畫腰，提醒一般民眾不要輕易嘗試。（財團法人泛美國際文教基金會提供）

策劃出書的財團法人泛美國際文教基金會董事長，同時也是全球城市小姐選拔大賽創辦人的張如君表示，王惠萱的新書強調的是「健康美」，同時期許王惠萱能透過自己的專業推動「青銀共同娛樂，共同學習」觀念。

▲（左起）孫如妤、王慈薇、王惠萱、財團法人泛美國際文教基金會董事長張如君、晶璽健康事業集團董事長何修榕、李昱欣、柯純心。（財團法人泛美國際文教基金會提供）

「泛美國際文教基金會」和「中華全球城市選拔協會」今年共同主辦全球城市小姐選拔大賽，台灣賽區總決賽訂於8月7日在王朝飯店舉行，張如君表示，選拔賽原本就是結合文教與公益的活動，今年大賽特別強調「青銀交流，世代共融」的觀念，鼓勵年輕人多多協助銀髮長者，主持人選則是已經連續10年主持的知名名嘴許聖梅。