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黃鐙輝壓胸性感女模！密刪證據挨轟「200字道歉止血」

記者羅凌筠/綜合報導

2021-03-27 19:38:51

▲黃鐙輝（左）公主抱陳育涵挨轟鹹豬手。（圖／翻攝《威廉沈歡樂送》）
▲黃鐙輝（左）公主抱陳育涵挨轟鹹豬手。（圖／翻攝《威廉沈歡樂送》）
黃鐙輝與伊林女模陳育涵日前一起上沈玉琳節目《威廉沈歡樂送》，在其中一個公主抱橋段，驚見黃鐙輝紮實緊抓陳育涵胸部，身著平口背心的陳育涵，胸部一度被擠壓到局部現形，對此，黃鐙輝緊急向陳育涵道歉，「無心造成觀感不佳還請大家見諒」。
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黃鐙輝「鹹豬手」片段掀起熱議，事後TVBS將畫面剪掉重新上傳，不少網友忿忿不平，當事人陳育涵親自留言滅火：「你們真的看很細耶，我真的沒有感覺到，當下大家都是很認真在表演工作，真不要誤會鐙輝哥，他人很nice。」
▲陳育涵為黃鐙輝背書沒有伸鹹豬手。（圖／翻攝黃鐙輝臉書）
▲陳育涵為黃鐙輝背書沒有伸鹹豬手。（圖／翻攝黃鐙輝臉書）
黃鐙輝在臉書自嘲：「踢爆：黃姓人夫藝人對性感女星陳育涵伸出魔『抓』，謝謝公司為了保護我刪除該片段，想不到演變成此地無銀三百兩，在此跟陳育涵鄭重道歉，若有類似公主抱的橋段，我也會注意保持拳頭握緊的小叮噹狀態，無心造成觀感不佳還請大家見諒。」
▲黃鐙輝道歉。（圖／翻攝黃鐙輝臉書）
▲黃鐙輝道歉。（圖／翻攝黃鐙輝臉書）
 
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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