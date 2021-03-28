考試順利 中鋼完成110年新進人員招募筆試
記者黃守作／高雄報導
2021-03-28 01:04:10
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中鋼公司110年新進人員招募筆試，在高雄市三信家商、高雄高商、前鎮高中、小港高中、海青工商等校舉行，並規定考生需攜帶雙證件(身份證為第一證件)和入場通知書應考，且僅能使用實體指針手錶，同時加強監試人員訓練，如實查驗考生身份。
在整個考試過程，也強化電子設備偵測，並加派NCC偵防車，於周邊強力監察，以確保考試公平性。中鋼期待優質的生力軍加入幸福企業行列，為精緻鋼廠貢獻心力，造福兆元產值的用鋼產業，繁榮台灣經濟。中鋼公司總經理王錫欽表示，此次新進人員招募筆試，感謝法務部廉政署南部地區調查組協助落實企業誠信，到各考場設置宣導及監控點，全力查緝考試舞弊，以行動嚇阻不法舞弊集團。
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