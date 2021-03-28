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考試順利　中鋼完成110年新進人員招募筆試

記者黃守作／高雄報導

2021-03-28 01:04:10

▲中鋼公司總經理王錫欽(左2)、行政副總經理黃一中(右2)、中山大學副校長黃義佑(右1)及法務部廉政署南部地區調查組組長黃元冠(左3)等人巡視中鋼新進人員招募筆試考場。(圖／記者黃守作攝，2021.03.27)
▲中鋼公司總經理王錫欽(左2)、行政副總經理黃一中(右2)、中山大學副校長黃義佑(右1)及法務部廉政署南部地區調查組組長黃元冠(左3)等人巡視中鋼新進人員招募筆試考場。(圖／記者黃守作攝，2021.03.27)
中鋼公司於27日舉行110年新進人員招募筆試，中鋼公司總經理王錫欽、行政副總經理黃一中、中山大學副校長黃義佑及法務部廉政署南部地區調查組組長黃元冠等人，於下午巡視考場，經統計到考人數共5於925位，到考率87.38%，筆試成績預計於5月26日下午公布，並將於6月17日至7月5日舉行複試。
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▲應考人員陸續進入考場。(圖／記者黃守作攝，2021.03.27)
▲應考人員陸續進入考場。(圖／記者黃守作攝，2021.03.27)
中鋼公司110年新進人員招募筆試，在高雄市三信家商、高雄高商、前鎮高中、小港高中、海青工商等校舉行，並規定考生需攜帶雙證件(身份證為第一證件)和入場通知書應考，且僅能使用實體指針手錶，同時加強監試人員訓練，如實查驗考生身份。
▲廉政署官員協助查緝舞弊。(圖／記者黃守作攝，2021.03.27)
▲廉政署官員協助查緝舞弊。(圖／記者黃守作攝，2021.03.27)
在整個考試過程，也強化電子設備偵測，並加派NCC偵防車，於周邊強力監察，以確保考試公平性。中鋼期待優質的生力軍加入幸福企業行列，為精緻鋼廠貢獻心力，造福兆元產值的用鋼產業，繁榮台灣經濟。
中鋼公司總經理王錫欽表示，此次新進人員招募筆試，感謝法務部廉政署南部地區調查組協助落實企業誠信，到各考場設置宣導及監控點，全力查緝考試舞弊，以行動嚇阻不法舞弊集團。
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