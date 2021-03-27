棄日本出道機會 政大183cm校草勇闖台劇圈
記者羅凌筠/綜合報導
2021-03-27 21:00:00
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張碩航從國中起就有日本經紀公司想接觸入行，但家中奶奶一直希望他長大當醫生，到大學填志願時都還希望他念醫學，最後他在大學選了哲學系，張碩航說：「雖然這個系不知道未來做什麼，但能幫我訓練思考，用更包容的心看世界。」直到大學畢業後，張碩航的阿姨覺得他實在太適合在幕前發展，這才讓他決心認真考慮，簽下經紀約發展演藝事業。
能唱歌也能彈吉他的張碩航，其實另外還有一個拿手的項目，就是羽毛球，他在大學加入羽毛球隊，被學長姊拱上當隊長，要負責帶隊練習跟招募新生，卻跌破隊上學長姊的眼鏡！「我代表系上羽球隊，要負責向大一新生們招募報名，沒料到竟創下球隊有史以來最多的新生招募數量」，張碩航表示：「連我也沒料到有如此的反應。」
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