前瞻水資源建設花603億！水利署：此次枯旱發揮效益
記者林莞茜／綜合報導
2021-03-27 22:02:22
水情緊張，經濟部拍板4月6日起台中、苗栗地區實施「供5停2」的限水措施。水利署今（27）日表示，去年7月就已超前部署，於10月中旬成立歷年最早的旱災中央應變中心，加上投入603億元進行前瞻水資源建設環境各項建設，已陸續完成發揮成效，延長水庫供水時程降低缺水衝擊。
水利署指出，2020年6月台灣遭逢最嚴峻的枯旱狀況，水庫集水區平均降雨量僅752毫米，較歷年同期平均值1,778毫米相比少了整整1,000毫米，旱象十分嚴峻。水利署因此自去年7月起超前部署，並於10月14日成立歷年最早的旱災中央災害應變中心，採取水庫總量管制、區域調度、工業節水、民生減壓減量節水、農業加強灌溉管理及部分地區停灌等抗旱應變措施。水利署說明，為降低氣候變遷對供水影響，早已推動開源、節流、調度及備援等水資源建設，相關工作並納入前瞻基礎建設計畫項下加速辦理。前瞻水環境各項建設陸續完成發揮成效，今年前所未有的大旱，才能延長新竹寶山-寶二水庫、苗栗永和山水庫及台中鯉魚潭水庫等供水時程。水利署表示，截至110年為止，前瞻水資源建設編列經費約603億元，陸續完成於本次枯旱發揮效益，包括北部桃園支援新竹幹管工程趕辦完工並提前於110年2月1日供水，可由石門水庫增援每日20萬噸用水至新竹地區，另透過抗旱水井每日供水3.2萬噸、擴大實施全日減壓供水、產業節水11%及新竹緊急海淡每日產水1.3萬噸等措施，已增加新竹地區備援水源達每日25萬噸，佔新竹地區每日用水量近45%。另中部台中地區備援水井亦有56口併入自來水系統，每日提供13萬噸備援水源。此外，南部地區近期高屏溪流量創歷史新低，已全面啟動地下水及伏流水設施，取水量達每日39至46萬噸、東港溪水源支援民生用水每日5萬噸、中油大寮水井啟動支援每日4萬噸及阿公店水庫增援每日3至8萬噸等，並加強農業灌溉管理措施(旗山溪水系)節水蓄存於水庫等，相關作為除減少對民眾衝擊外，並確保產業生產不中斷。水利署強調，目前枯旱為歷年最嚴峻，考量後續降雨及梅雨仍有不確定性，因此不得不決定苗栗及台中地區自4月6日起實施分區供水，停水期間民眾除利用既有水塔等儲水備用外，台水公司亦會提供臨時供水站及水車載水點，供民眾使用。水利署也將持續透過水源調度、加大節水力度來因應旱象，同時呼籲社會各界落實節約用水，共同度過本次枯水期難關。