3月世界關燈日 台南各界今晚同步關燈一小時 減碳愛地球

每年三月的最後一個星期六，當地時間的晚上8點半到9點半，由世界自然基金會(WWF)發起的「地球一小時(Earth Hour)」，活動號召知名地標及企業關燈一小時，以行動呼籲正視氣候變遷問題，應對全球暖化的意識。為了響應世界關燈日，在不影響安全前提下，台南市關燈活動於永華及民治市政中心、永康總圖等機關，共有36家商場、店家等，同步關閉室內或建築裝飾燈光1小時。

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台南市長黃偉哲表示，關燈一小時只是行動的開始，隨手關閉不必要的電源，養成節能習慣，舉手之勞都是愛地球的大舉動。孩子的環境教育要趁早，今年不僅有店家響應關燈，還為小朋友導讀節電相關繪本，寓教於樂的宣導，相信節能環保的理念將逐漸在孩童心中萌芽，假以時日必能茁壯發展。台南市環保局在關燈活動前1小時舉辦節電繪本導讀及發電腳踏車體驗等親子活動，環保局長謝世傑在關燈活動前2分鐘一起騎「發電腳踏車」倒數，8點30分一到，鹽埕圖書館全數熄燈，頓時一片漆黑，唯有接上電腳踏車電力的燈泡發出亮光，象徵「力力皆辛苦」，藉以提醒不應浪費能源。另外，會場外也擺設由太陽能LED小燈排出「60+」，提醒大眾，除了響應關燈一小時外，還要從隨手關燈這個節能小動作延伸出更多的愛地球及節能減碳的具體行為，為永續地球而努力。

謝世傑進一步說明，地球一小時（Earth Hour）是全球性節能活動，全世界有將近190個國家參與，「關燈」這個小動作，1小時可省下0.08度電，每個人只要養成節能習慣，從個人到工商企業等都減少能源消耗，就能幫發燒的地球降溫，地球人類永續發展。此外，香格里拉台南遠東國際大飯店每年也都承襲此活動精神，今晚把公共區域的必要照明調暗並以電蠟燭來代替。為了鼓勵住客一起響應，當天入住亦可享餐廳用餐優惠。香格里拉台南遠東國際大飯店長期執行「綠色計畫」，除了響應「國際關燈日」外，另推出「愛地球．有省錢」住房專案，環境友善住宿期間其減少布巾換洗與備品更換 ，續住的賓客如申請翌日環保方案，加送300元餐飲抵用券，透過此活動了解地球環保與生態維護的重要性，以行動落實愛地球！