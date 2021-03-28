NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

最血腥一日　國際譴責緬甸軍政府殺害抗議民眾

中央社

2021-03-28 08:51:27

緬甸/反政府示威
▲緬甸反政府示威的傷亡人數，在27日創下新高，國際社會紛紛譴責軍警射殺平民的行為。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者呂欣憓曼谷27日專電）今天是緬甸軍人節，但軍警在街頭殺害手無寸鐵的抗議民眾，甚至包括無辜的兒童，死傷人數創新高，美、英、法、歐盟和聯合國紛紛發出聲明要求軍政府立即停止以暴力對付平民。
我是廣告 請繼續往下閱讀
緬甸軍方2月1日發動政變以來，血腥鎮壓上街抗議的平民，27日是緬甸的軍人節（Armed Force Day），軍方在首都奈比多（Naypyitaw）進行閱兵活動，抗議人士號召今天在全國各地進行大規模街頭示威活動。
緬甸國營電視台（MRTV）昨天晚間發布軍方訊息，警告示威者今天如果上街，可能被從頭部或背部槍殺，但緬甸民眾無懼警告，今天在全國各大城市仍舊有大批民眾上街抗議，軍警持續大規模武力鎮壓血腥者，獨立媒體「今日緬甸」（Myanmar Now）統計今天已有91人在鎮壓中身亡。
美國駐緬甸大使瓦伊達（Thomas Vajda）發出聲明指出，在緬甸的軍人節這天，武裝部隊謀殺手無寸鐵的平民，甚至包括兒童，而這些平民和兒童是軍人曾經誓言要保護的對象，今天的血腥場景怵目驚心，這不該是軍警該有的行為。
瓦伊達指出，緬甸人民已經說得很清楚，他們不要活在軍人的統治下，美國呼籲立即停止暴力行為，並將權力交還給民選政府。
英國駐緬甸大使楚格（Dan Chugg）發出聲明指出，緬甸軍隊殺害手無寸鐵平民是在羞辱他們自己；法國駐緬甸大使館發出聲明表示，一個民主國家的專業軍隊必須遵守國際準則，且必須保護他們服務的人民，而不是傷害人民，法國呼籲緬甸武裝部隊立即停止暴力行為。
聯合國（UN）駐緬甸代表團發出聲明指出，新聞報導今天全緬甸有數10人被軍方槍殺，這樣的暴力行徑完全不可接受且必須立即停止，如同聯合國緬甸事務特使柏其納（Christine Schraner Burgener）說的，確保和平以及捍衛人民是軍人的責任，但緬甸軍政府卻是反過來對付自己的人民。
歐盟（EU）駐聯合國代表團同樣發出聲明指出，今天的軍人節將被標記為充滿驚恐與不榮譽的一天，殺害手無寸鐵的平民和兒童是令人難以寬恕的行為，歐盟和人民站在一起，呼籲立即停止暴力行為以及恢復民主。（編輯：高照芬）1100327
關鍵字

NOW民調中心

長江後浪推前浪！在你的心目中誰是最有才的星二代？

長江後浪推前浪！在你的心目中誰是最有才的星二代？

繼續作答
你覺得民進黨不惜以立院多數也要強擋「疫苗採購調閱小組」的理由是？

你覺得民進黨不惜以立院多數也要強擋「疫苗採購調閱小組」的理由是？

繼續作答
虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

北捷換新LOGO，你覺得新的好看還是舊的好看？

新的
舊的
34.04%65.96%
2021-03-26-2021-04-01

法官認定沒性騒擾，遭判撤職、停用2年，您認為丁允恭是否遭輕判？

是，遭輕判
不是，沒有遭輕判
94.7%5.3%
2021-03-25-2021-03-31

你相信男女之間存在著「純友誼」嗎？

相信
不相信
46.52%53.48%
2021-03-24-2021-03-30

你會抵制使用新疆棉的品牌嗎？

不會
80.43%19.57%
2021-03-26-2021-03-30

蘇揆打「全台第一針」，會不會讓你更安心去接種疫苗？

不會
11.42%88.58%
2021-03-22-2021-03-28
即時
推薦閱讀