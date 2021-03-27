大港首日閃靈、唐鳳壓軸　陳其邁只擊掌沒人體衝浪

歷經一年停辦，2020年8月宣布2021年再次回歸的「大港開唱」，在今（27）日、明（28）日兩天，於高雄駁二藝術特區盛大登場，今晚大港開唱最大的南霸天舞台由閃靈壓軸演出，「腦控」政委唐鳳則「駭」入大螢幕和歌迷一同參與，「資深大港客」高雄市長陳其邁也到場，開心的和現場歌迷擊掌，但沒有網友敲碗的「正面」人體衝浪，讓網友們直呼可惜。

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▲現場歌迷high唱《皇軍 Takao》。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.03.27）

× ▲現場歌迷high唱《皇軍 Takao》。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.03.27）

▲身為資深大港客的高雄市長陳其邁特地到大港開唱的南霸天舞台支持閃靈，和現場民眾一起high。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.03.27）

× ▲身為資深大港客的高雄市長陳其邁特地到大港開唱的南霸天舞台支持閃靈，和現場民眾一起high。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.03.27）

高雄市長陳其邁今日下午被問到會不會去聽大港開唱時，陳其邁說自己的票可以連看兩天，

，而被問到網友敲碗要他再玩一次「正面」人體衝浪，陳其邁急忙笑說「麥相害、麥相害」。

▲閃靈樂團主唱、立委林昶佐脫掉上衣，露出精實的好身材。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.03.27）