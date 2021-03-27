大港首日閃靈、唐鳳壓軸 陳其邁只擊掌沒人體衝浪
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-03-27 23:45:11｜2021-03-27 23:49:21
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自主辦單位宣布政務委員唐鳳將和閃靈樂團同台演出時就讓網友直呼「超級期待」，今晚唐鳳雖然沒有「親自」出現，卻「駭」入現場的大螢幕和現場樂迷互動，唐鳳在螢幕上說：「很高興，來到大港開唱跟閃靈一起演出，不只在舞台上，也穿梭你的身邊，深入你的腦裡」，讓現場歌迷都high翻了；閃靈樂團主唱、立委林昶佐則笑說：「這場演出有剛剛駭進來的唐鳳，大家的頭腦是不是覺得癢癢的，他不只是駭到大螢幕，還駭到你的頭腦裡面，誰叫你沒有帶領鋁箔紙」。
高雄市長陳其邁今日下午被問到會不會去聽大港開唱時，陳其邁說自己的票可以連看兩天，所有的台灣傑出的樂團都到高雄，是俗又大碗、超級賺，像宇宙人、美秀集團、滅火器、閃靈、拍謝少年等，很多樂團其實都很不錯，大家喜歡什麼，來這裡都可以找到自己喜歡的樂團，而被問到網友敲碗要他再玩一次「正面」人體衝浪，陳其邁急忙笑說「麥相害、麥相害」。林昶佐表示，演出時常有人叫我「酸宗痛（選總統）」，但團長（指太太Doris）都說要當作沒聽到，但大家可以喊得更大聲點，很多人都是資深大港客，有人變立委、有人變政委、還有人變市長，大家未來會怎樣真的很難說，說不定台下的大港客以後會出現一位總統，林昶佐並讚高雄市長陳其邁是讓大港開唱可以復辦最用力的資深大港客，並點名在台下聽歌的陳其邁，陳其邁也揮動手上的大港毛巾回應，讓現場歌迷超high。
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