畢業生街頭請他幫拍照 事後才知道竟是「大咖男星」
記者吳雨婕/綜合報導
2021-04-02 20:00:00
張信哲推出第35張國語專輯《就懂了》，第二波主打歌《在不在》MV日前上線，這首歌描述的意境，正好也唱出疫情一年來人類的處境，用雲淡風輕的方式，勉勵大家「在或不在」都要珍惜所有。 而在MV中，有一幕竟然是張信哲幫忙畢業生拍照，引起討論。
張信哲在MV裡宛如空間的主人，和不同的人們萍水相逢、留下印記，有趣的是，他還受畢業生之邀幫大家拍團體照，被雪片飛來的網友留言笑說：「竟然叫巨星幫忙拍照而不是合照」、「傻學生」、「暴殄天物」等。
張信哲表示《在不在》有老派Old School輕搖滾的風格，「很適合我，對我來說也是很有新意的一首歌，收到特別開心！」他即開始著手進行加入中文歌詞，也提到：「很適合我的心境！」他透露，不管在愛情上面曾經歷過什麼，最重要的是好好去思考，適合你的人是誰，即使對方離開你了，但離去一定有他的原因，「不管在不在身邊，都是生命當中學習的課程，這首歌很能反映現在的心情。」
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