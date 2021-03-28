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高雄萬豪酒店正式營運！嶄新規格超驚豔

記者陳美嘉／高雄報導

2021-03-28 00:41:04

▲高雄萬豪酒店3月28日正式營運。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.27）
▲高雄萬豪酒店3月28日正式營運。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.27）

義联集團與萬豪國際聯手打造「高雄萬豪酒店」，去年12月25日舉行試營運開幕時，卻以「朕豪」大酒店之名投入試營運引發熱議。27日終於召開記者會宣佈高雄萬豪酒店28日正式營運，可至「萬豪」國際官網等平台訂房。

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▲「高雄萬豪酒店」為台灣第二家萬豪酒店，嶄新規格與量體，十分令人驚豔。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.27）
▲「高雄萬豪酒店」為台灣第二家萬豪酒店，嶄新規格與量體，十分令人驚豔。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.27）
「高雄萬豪酒店」為台灣第二家萬豪酒店，嶄新規格與量體，十分令人驚豔。酒店樓高31層，共有700間寬敞舒適客房，客房空間介於14坪到98坪，有12種不同精美房型，均配有55吋液晶電視、豪華舒適寢具、獨立浴缸及淋浴區、寬敞工作間、免費無線高速網路。
▲「高雄萬豪酒店」嶄新規格與量體，十分令人驚豔。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.27）
▲「高雄萬豪酒店」嶄新規格與量體，十分令人驚豔。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.27）
會議室及宴會廳空間更是南台灣首屈一指，分佈於8樓至11樓，合計面積達9,100多坪 ，其中最大亮點是超過千坪、挑高11米，豪華氣派的「萬享大宴會廳」，可擺220桌，中央內建巨型LED螢幕，寬28米 、高6米， 配上最先進聲光音響設備，能滿足任何會議或婚宴派對的需求；11樓設有兩座空中禮堂及戶外證婚區。
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▲ 全館有10間特色餐廳供應中西式美饌。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.27）
酒店健身中心占地1,137坪，配有近百種最新健身器材，如全身訓練車、負重阻力坦克車等，中心另設有室內溫水游泳池、9個水療池以及維琪浴，另有瑞士高端品牌 SPA。

全館有10間特色餐廳供應中西式美饌，有兩間自助餐廳、皇豪中餐廳、京翠港式飲茶、京樂日本料理及火鍋、皇饕牛排館鐵板燒；亦可以選擇到京心咖啡廳消磨時光，享受手沖咖啡；而美享地MAJESTY Restaurant提供絕妙歐陸美食由米其林三星主廚Thomas Bühner 精心策劃，採預約制。

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