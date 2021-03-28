高雄萬豪酒店正式營運！嶄新規格超驚豔

義联集團與萬豪國際聯手打造「高雄萬豪酒店」，去年12月25日舉行試營運開幕時，卻以「朕豪」大酒店之名投入試營運引發熱議。27日終於召開記者會宣佈高雄萬豪酒店28日正式營運，可至「萬豪」國際官網等平台訂房。
全館有10間特色餐廳供應中西式美饌，有兩間自助餐廳、皇豪中餐廳、京翠港式飲茶、京樂日本料理及火鍋、皇饕牛排館鐵板燒；亦可以選擇到京心咖啡廳消磨時光，享受手沖咖啡；而美享地MAJESTY Restaurant提供絕妙歐陸美食由米其林三星主廚Thomas Bühner 精心策劃，採預約制。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-03-28 00:41:04
義联集團與萬豪國際聯手打造「高雄萬豪酒店」，去年12月25日舉行試營運開幕時，卻以「朕豪」大酒店之名投入試營運引發熱議。27日終於召開記者會宣佈高雄萬豪酒店28日正式營運，可至「萬豪」國際官網等平台訂房。
全館有10間特色餐廳供應中西式美饌，有兩間自助餐廳、皇豪中餐廳、京翠港式飲茶、京樂日本料理及火鍋、皇饕牛排館鐵板燒；亦可以選擇到京心咖啡廳消磨時光，享受手沖咖啡；而美享地MAJESTY Restaurant提供絕妙歐陸美食由米其林三星主廚Thomas Bühner 精心策劃，採預約制。
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